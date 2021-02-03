MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Churm’den ‘Mutlu Kalpler’ kulübü
03.02.2021 - 07:00 |

Churm’den ‘Mutlu Kalpler’ kulübü

Almula Merter Churm, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken ‘ilişkilere’ el atıyor!

Churm’den ‘Mutlu Kalpler’ kulübü
ABONE OL

2000’li yıllardan bu yana profesyonel olarak kadın-erkek ilişkileri ve evlilikler üzerine danışmanlık yapan sanatçı, AMC Healing Academy’de ‘Mutlu Kalpler’ kulübü oluşturdu. “Ruh eşin seni bulsun” sloganıyla projesini hayata geçiren Churm, “Ailemizde, evliliğimizde, ilişkilerimizde mutluluğu bulabilmek için önce kendimizi sevmeliyiz. Sebebini bilip değiştirdiğin zaman sonucu değiştirebilirsin” dedi.

Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri - Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Cüneyt Çakır

Son dakika haberleri - Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Cüneyt Çakır

Son dakika haberleri - Sergen Yalçın'dan Atiba kararı

Son dakika haberleri - Sergen Yalçın'dan Atiba kararı

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Rahim Alma Ameliyatı (Histeroktomi) Nedir, Nasıl Yapılır? Rahim Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Rahim Alma Ameliyatı (Histeroktomi) Nedir, Nasıl Yapılır? Rahim Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet