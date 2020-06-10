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10.06.2020 - 19:44 |

Çılgın Dersane ne zaman çekildi? İşte Çılgın Dersane filmi başrol oyuncuları ve konusu

Son yılların en sevilen gençlik filmleri arasında yer alan Çılgın Dersane, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Cüneyt Arkın, İrfan Saruhan, Mehmet Aslan ve Yağmur Atacan gibi ünlü isimlerin oynadığı filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte 2007 yılında çekilen Çılgın Dersane filmi konusu...

Çılgın Dersane ne zaman çekildi? İşte Çılgın Dersane filmi başrol oyuncuları ve konusu
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Çılgın Dersane bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte kahkaha tufanı filmle ilgili tüm ayrıntılar...

ÇILGIN DERSANE KONUSU NEDİR?

Hadi (Cüneyt Arkın) İstanbul Özlem Dersanesi'nin sahibidir. Torunu Özlem (Tuba Ünsal) ile beraber iflas eden dersanelerinin kurtuluşunu öğrencilere promosyon olarak tatil hediye etmekte bulurlar. Dersanenin eski öğretmenlerini de tatil köyüne davet etmeleriyle hikaye başlar. Ancak dersanenin iflastan kurtuluşu için bu tatil promosyonu da yeterli olmayacaktır. Bu arada öğrencilerden Kerem (Mehmet Aslan) ile Özlem (Tuba Ünsal) arasında bir yakınlaşma başlar. Özlem'in dersaneyi kurtarma umudu tatil köyüne gelen bir faks olur. Faks dersaneler arası para ödüllü bir yarışmanın davetini içermektedir. Tuba sonunda dedesini bu yarışmaya katılmak konusunda ikna eder. Öğrenciler ve öğretmenler için eğlenceli ve bir o kadarda heyecanlı macera başlar. Dersanenin geleceği öğrencilerin bu yarışmayı kazanmalarına bağlıdır.

ÇILGIN DERSANE OYUNCULARI KİMLER?

Cüneyt Arkın
İrfan Saruhan
Mehmet Aslan
Yağmur Atacan
Tuba Ünsal
Hande Ataizi
Mustafa Topaloğlu
Aytaç Ağırlar
Gamze Karaman
Berke Hürcan

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