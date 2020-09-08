Çukur 4.sezon 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç öldü mü, son bölümde neler oldu?
Çukur 4.sezonu 7 Eylül tarihinde başladı. Yıllardır ekranlara gelen Çukur'un 94.bölümü izleyicilerle buluştu. Dizinin 94.bölümünde Cumali, Yamaç'ı vurdu. Yamaç ölecek mi? sorusunun cevabı ve 4.sezon 2.bölüm yani 95.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor.
Çukur'un yeni bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Yeni sezonu ile kaldığı yerden devam eden Çukur'un 94 bölümünün final sahnesi ise ekranlara damga vurdu. Yamaç'a neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Çukur'da Yamaç öldü mü? Çukur'un 4.sezon 2.bölüm fragmanı yayınlandı.
ÇUKUR'DA YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?
Çukur'un 94.bölüm final sahnesinde Yamaç Koçavalı vuruldu. Yamaç'ın durumu yeni bölümde belli olacak.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cumali ve Yamaç'ın, İdris'in kahvesinde karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Cumali'nin öfkeden bütün kahveyi dağıtması dikkat çekiyor. Yamaç'ın “Acılarıma son ver abi!” sözleri yankılanırken, patlayan silah sesiyle birlikte vurulduğu anlar herkesi şoke ediyor. “Yamaç Koçovalı'ya ne olacak?” sorusu akıllara gelirken, nefes kesen tanıtım seyircilerin yeni sezona olan merakını daha da arttırıyor.
ÇUKUR 4.SEZON 2.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI