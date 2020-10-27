Dağhan Külegeç kimdir, kaç yaşında? Dağhan Külegeç biyografisi

Dağhan Külegeç kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya deavm ediyor. Bu akşam 8. sezonu ile ekrana gelecek olan Güldür Güldür Show kadrosuna bu sezon dahil olan isimlerden biri de Dağhan Külegeç olarak dikkat çekiyor. Verdiği röportajda daha önce tiyatro geçmişinin olmadığını açıklayan Dağhan Külegeç bu sayede bu eksiğini de gidereceğini açıklayan Dağhan Külegeç birçok dizi ve filmde rol aldı. Dağhan Külegeç'in kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte Dağhan Külegeç hakkında merak edilenler...

DAĞHAN KÜLEGEÇ KİMDİR?

18 Ekim 1978 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü tiyatro sanatçısı Altan Erbulak’ın torunu olan Külegeç, oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak ve kaligraf Rıza Külegeç çiftinin çocuğudur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur.

1998 yılında Baba Bana Reyting Al adlı dizide rol alarak ilk kez kamera karşısına oyuncu olarak geçmiştir. Ali Tarhan tarafından yönetilen McDonald's reklamında ilk kez bir reklam filminde oynamıştır.

1994-1998 yıllarında Sıcağı Sıcağına adlı programda montaj ekibi, 2002 yılında A Takımı adlı programda yardımcı yönetmenlik, reji asistanı, 2000 yılında Arka Pencere reklam şirketinde yönetmen asistanlığı, 2002 - 03 yılında ATV’de yayınlanan G.A.G. programında yardımcı yönetmen, 2004 yılında ise S'nek TV'de yayınlanan Over Game adlı bilgisayar oyunu programında sunucu & yapımcı, aynı kanalda Püf Noktası programında oyuncu & yönetmen olarak çalışmıştır.

Oyuncu daha sonra 2002 yılında Show TV'de Aslı ile Kerem adlı diziye Barışcan Gökçe rolüyle konuk oyuncu olarak katılmıştır. 2003-2004 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Lise Defteri adlı dizide Serhat adlı karaktere hayat vermiştir. Dağhan Külegeç 29 bölüm süren bu dizide 27 bölüm rol almıştır. Külegeç, bu dizinin sona ermesinden sonra yine aynı kanalda 2005-2006 yılları arasında Jilet Metin karakteriyle Hırsız Polis dizisinde sevenleriyle buluştu.

Dağhan Külegeç’i asıl popülerliğine kavuşturan yapım ise, 2007 yılında başlayan ve ilk defa başrol oynadığı TV dizisi Kavak Yelleri oldu. Dizide Efe Kaygısız karakterini canlandırmıştır. 2009 yılının sonunda diziye konulan bir araba kazası sahnesiyle kadrodan çıkan Külegeç, 2010-2011 yıllarında hayranlarının yoğun isteği üzerine diziye geri dönme kararı almıştır. Bu dizi 30 Ağustos 2011 tarihinde 170. bölümde sona ermiştir.

2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu ve Star TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına 'Ünlüler' takımında başlayıp, oyun kuralları gereğince 'Gönüllüler' takımına geçiş yapmıştır. Külegeç, Panama'da yapılan bu yarışmada tam 12 hafta kalmıştır.

Eylül 2013 yılında ise Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük bütçesine sahip olan ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatının anlatıldığı Fatih dizisine başlamıştır. Dağhan Külegeç senaryo gereği ilk bölümde rol almamıştır, 2. bölümde diziye dahil olmuştur. Bu dizi 5. bölümde final yaparak ekranlara veda etmiştir.

2014 yılının yaz sezonunda FOX'da yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde Mete Uyar karakterini canlandırmıştır. Kiraz Mevsimi 28 Kasım 2015'te 59. bölümü ile final yapmıştır.

2017 yılının Mart ayında Show Tv'de yayınlanan komedi dizisi Yeni Gelin'de Kağan Bozok karakterini canlandırdı.

2020 yılının Ekim ayında Show Tv'de yayınlanan ve BKM'nin hazırlamış olduğu Güldür Güldür Show isimli komedi programına transfer oldu.