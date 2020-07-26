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26.07.2020 - 17:33 |

Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında? Danilo Şef nereli, eşi kim?

MasterChef Türkiye yeni sezonu ile devam ediyor. Masterchef programında kıyasıya rekabet yaşanıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan programda jüri üyelerinden biri ise Danilo Zanna. İzleyiciler Danilo Şef'in yaşamını merak ediyorlar. İşte Danilo Zanna'nın yaşamı...

Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında? Danilo Şef nereli, eşi kim?
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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, MasterChef Türkiye programın jüri koltuğunda oturuyorlar. MasterChef Türkiye'nin jürisi olan Danilo Şef'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Danilo Zanna kimdir?

DANILO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan Mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başladı.

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2012 senesinde Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir.

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