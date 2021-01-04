Deliha filmi oyuncuları kim? Deliha konusu nedir? İşte, Deliha filmi oyuncu kadrosu...

Komedi filmi Deliha, Hakan Algül yönetmenliğinde, Necati Akpınar yapımcılığında ve Gupse Özay senaristliğinde beyazperdeye aktarıldı. Deliha filmi, Gupse Özay'a ödül getiren yapımdır. Sevilen Deliha filmi oyuncuları arasında da Gupse Özay yer alıyor.

DELİHA FİLMİ KONUSU

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA OYUNCULARI

Oyuncuları arasında; Gupse Özay, Derya Alabora, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı, Hülya Duyar, Cenk Durmazel, Korhan Herduran, Jeyan Tözüm, Feriha Eyüboğlu yer alıyor.