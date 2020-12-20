Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm fragmanı yayında! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm detayları...
Doğduğun Ev Kaderindir 24. son bölümü TV8'de izleyenler karşısına çıktı. Son bölümde Zeynep, Mehdi için uzaklaştırma kararı alsa da güvende olduğundan emin değildir ve korktuğu gibi de olacaktır. Doğduğun Ev Kaderindir 25. yeni bölüm fragmanı yayımlan...
Zeynep, korkuları ile yaşamayı Barış'ın yanında öğrenmek isteyecektir. Buna neden olan ise Mehdi korkusudur. Zeynep ve Barış ikilisi bu süreçte birbirlerini daha yakından tanıyarak, eksik yönlerini tamamlayacaklardır. Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm ardından yeni bölüm fragmanı araştırılıyor...
24. BÖLÜM ÖZETİ
Uzaklaştırma kararı Mehdi’yi derinden etkiler. Zeynep’e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi’nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış’a sığınır. Bu sayede de Barış’ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar. Barış, Zeynep’e yardım etmek için evinin kapılarını açtığında aslında Zeynep’in de ona yardım edebileceğini görür. Zeynep o evde hiç ummadığı yepyeni bir arkadaş edinecektir. Mehdi’nin ortadan kayboluşuyla hem Mehdi’nin hem de Zeynep’in ailesi paniğe sürüklenir. Cemile olanlar için Zeynep’i suçlarken Nermin ve Sakine de başka bir hesaplaşma içindedir. Sonunda Sakine o güne kadar inkar ettiği Mehdi’nin öfkesini kendi gözleriyle görerek ilk pişmanlığını yaşar.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 25. BÖLÜM FRAGMANI