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23.09.2020 - 11:51 |

'Doğduğun Ev Kaderindir' yeni sezon yayın tarihi belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi, 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

'Doğduğun Ev Kaderindir' yeni sezon yayın tarihi belli oldu
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'Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni sezon tarihi belli oldu. Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir', yeni sezon ve 13. bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak.

TV8'de geçen yıl başlayan ve başrollerinde; İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda Engin Öztürk de katılacak.

Dizide 'Barış' rolüne hayat verecek olan Öztürk Zeynep'in (Demet Özdemir) yeni hayatında etkin bir rol üstlenecek.

'Doğduğun Ev Kaderindir' yeni sezon ilk bölümüyle 30 Eylül Çarşamba 20.00'de TV 8'de!

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Cadde Yazarları

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