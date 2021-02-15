Doya Doya Moda Adnan Kızıltaş kimdir, kaç yaşında? Adnan Kızıltaş aslen nereli?

Adnan Kızıltaş kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. TV8 ekranında yayınlanan gündüz kuşağı programı Doya Doya Moda yarışmasına Ocak ayında erkek yarışmacıların katılımı ile yarışmanın heyecan düzeyi de artmıştı. Erkek yarışmacılar arasında herkesin yakından tanıdığı bir isimde yer aldı. O isim Kısmetse Olur programından hafızalara kazanan Adnan Kızıltaş oldu. Peki Adnan Kızıltaş kimdir?

ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

Doya Doya Moda’ya Adnan Kızıltaş katıldı. Aslen İranlı olan Kızıltaş, 16 Eylül 1992 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi. Ankara’da kendisine ait bir mağazası var. Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'ya katılma nedeni şu sözlerle açıklamıştı; “Bugüne kadar modayla ilgili hep kadınlar ön plandaydı, bilmiyorlar ki artık erkekler de giyinmeyi bir o kadar çok seviyor ve tarzını konuşturabiliyor. Ben de buraya tarzımı konuşturmaya ve bir şeyler öğretmeye geldim."

Kısmetse Olur programıyla tanınan Adnan Kızıltaş iki sezonunda da yarışmıştır. İlk sezon Ceyda Kırıcı, ikinci sezon ise Didem Delen ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulmuştu. Adnan Kızıltaş bekardır.