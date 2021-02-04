Ebru Akel, 'Kadın İsterse' ile ekranlara dönüyor

Sunuculuğunu Ebru Akel'in, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği programda engel tanımayan, kararlı, başarıya ve mucizelere inanan, farklı, cesur, çalışkan ve ilham veren, hayatın içinden insanların öyküleri 'Ebru Akel'le Kadın İsterse' Show TV'de izleyiciyle buluşacak.

Ebru Akel, izleyicileri gündemin önemli başlıklarıyla yeni güne hazırlarken, uzman konuklarıyla sağlıktan güzelliğe, modadan spora, kültür ve sanattan beslenmeye, kısacası insana ve yaşama dair her şeye bu programda yer verecek.