04.02.2021 - 12:49 |
Ebru Akel, 'Kadın İsterse' ile ekranlara dönüyor
Hayalini kurduğu hayatı gerçekleştiren, pes etmeyen ve her şeye rağmen gülümsemekten vazgeçmeyen kadınların hikayelerine ortak olacağınız program "Ebru Akel'le Kadın İsterse" çok yakında Show TV ekranlarında olacak.
Sunuculuğunu Ebru Akel'in, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği programda engel tanımayan, kararlı, başarıya ve mucizelere inanan, farklı, cesur, çalışkan ve ilham veren, hayatın içinden insanların öyküleri 'Ebru Akel'le Kadın İsterse' Show TV'de izleyiciyle buluşacak.
Ebru Akel, izleyicileri gündemin önemli başlıklarıyla yeni güne hazırlarken, uzman konuklarıyla sağlıktan güzelliğe, modadan spora, kültür ve sanattan beslenmeye, kısacası insana ve yaşama dair her şeye bu programda yer verecek.