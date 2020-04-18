Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan neden öldü, hastalığı neydi? Mezar taşı duygulandırdı! Pars kaç yaşındaydı?

Ünlü sunucu Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan hayata gözlerini yumdu. Şallı'nın Harun Tan'dan olan Pars'ın cenazesi dün öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Ebru Şallı'nın oğlunun yaşamı ise araştırılmaya başlandı. Peki Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan neden öldü, hastalığı neydi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan’ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars’a iki yıl önce lenfoma teşhisi konmuştu

Şallı, geçen yıl mayıs ayında verdiği bir röportajda “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz” demişti.

Pars Tan önceki akşam tedavi gördüğü Koşuyolu Acıbadem Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Ebru Şallı ve Harun Tan dün ise oğullarını toprağa verdi.

Eylülde 10 yaşına girecek olan Pars Tan’ın cenazesi dün öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle cenazeye sadece aile üyeleri katıldı.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ünlü sunucu Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde dünyaya geldi. Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni.Şallı, 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır.Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında oğulları olmuştur. Oğlu Pars, 17 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir.

Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı.