09.07.2020 - 11:50 |
Ece Erken oğlunu Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tanıştırdı
Sunucu Ece Erken, bir dönem evliyken ilişki yaşadığı iş insanı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tatile çıktı. Lüks teknede sevgilisine aşk pozları veren sunucu, aynı hafta oğlu Eymen’i de sevgilisiyle tanıştırdı.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile eski eşi Benan Hanım'la evli olduğu dönemde aşk yaşamaya başlayan ve yuvasını yıkmakla suçlanan Ece Erken, Bodrum'da tatilin tadını çıkartıyor.
Geçtiğimiz günlerde denizin içinde aşk dolu anlar yaşayan sunucu, önceki gün de sevgilisinin lüks teknesindeydi. Şafak Bey'e pozlar veren Erken'in yanında oğlu Eymen'i de götürdüğü ortaya çıktı.
Sunucu, 5 yaşındaki oğluyla sevgilisinin teknesinde pozlar verdi. Erken'in oğlu Eymen'i kısa sürede sevgilisiyle bir araya getirmesi ise "Erken tanışma" dedirtti.
EYMEN TEKNEDE
Erken'in Serkan Uçar'la evliliğinden olan Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da tanıştı.