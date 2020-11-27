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27.11.2020 - 10:50 |

Edis: Yabancı şarkılar yapacağım

Önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Edis, "İspanyol şarkıcı Rosalia ile sürpriz bir çalışma içindeyiz. Eğer olursa yabancı şarkılar yapacağım" dedi.

Edis: Yabancı şarkılar yapacağım
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Edis, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, "Her şey çok güzel gidiyor. İspanyol şarkıcı Rosalia ile sürpriz bir çalışma içindeyiz. Eğer olursa yabancı şarkılar yapacağım" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Edis, Norm Ender'in, kendisi hakkında söylediği sözlere ise cevap vermedi.

Bir dönem 'Mekanın sahibi' ile adından söz ettiren rapçi Norm Ender, bu kez 'Konu Kilit' ile popçu Edis Görgülü'ye diss atmıştı. 'Konu Kilit'in sözleri arasında "Bu sene değeri bindi bizim hiphop kültürü, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?" ifadesi yer alıyor.

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Cadde Yazarları

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