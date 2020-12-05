Editör'ün seçtikleri

Erkek modası

Ramsey, yılbaşında hem sizin hem de sevdikleriniz için sahip olmaktan mutlu olacakları ürünlerini mağazalarında ve www.ramsey.com.tr’de beğeniye sunuyor. Koleksiyonda bulunan yün-örme ceketler, yün-kaşmir karışımlı balıkçı trikolar, tüm kombinlere uyum sağlayan hırkalar, casual gömlekler ve sweatshirtler en özel hediye alternatifleri arasında...

Sağlıklı yaşam

Zade Vital, balık kaynaklı kolajen ve patentli içeriklerle geliştirdiği yeni serisi Marine Kollajen ile yeni yılın gelişini kutlayarak, denizden gelen güzelliği bakımseverlerin beğenisine sunuyor. Ürün, yaşa ve çevresel etkenlere bağlı olarak ciltte görülen kırışıklık, kuruluk, cansızlık, elastikiyet kaybına karşı içeriği ‘Sinerjik Sekizli’yle koruma sağlıyor.

Kırmızı aşkına!

Louis Vuitton, (RED)‘in faaliyetlerini, Louis Vuitton I (RED) Trainer ile gururla destekliyor.(RED)’e destek amacıyla satılan her spor ayakkabı sayesinde, AIDS ile Savaş Küresel Fonu’na doğrudan 200 dolar bağışlanıyor. Ayakkabılar, erkek modasında kalıcı bir etki bırakmayı başardı.

Yeni yıla eğlenceli makyaj

Yılbaşı ışıltısını ürünlerine yansıtan Sephora Collection, ilham veren hediyeleri, güzellik tutkunlarının beğenisine sunuyor. Işıltılı farlar, parıltılı dudaklar, canlı allıklarıyla renkli makyajda yeni yıl coşkusuna ortak oluyor. Pullu makyaj çantası ve yeniden kullanılabilir göz maskesi de bu ruhu en iyi yansıtan ürünler arasında yer alıyor.

Doğal içerik

Kutupsal bilimsel araştırmalardan doğan Polaar, Laponya kadınlarının geleneksel güzellik tariflerinden ilham alan formülleriyle, cilt bakım ritüelinde bir ilke imza atıyor. Polaar ürünleri, İskandinav ülkelerinde yerel üreticiler tarafından yetiştirilen ve hasat edilen arktik bitkilerin içeriğinden oluşuyor ve vegan özelliği taşıyor.