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HaberlerMagazin Haberleri Editör'ün seçtikleri
13.02.2021 - 07:00 |

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 El işçiliği...

Her biri el işçiliği olan, taşından değerli madenine, formundan rengine, hepsi ayrı bir hikayeyi resmeden Kısmet BY MILKA mücevherleri, sadece Sevgililer Günü’nde değil, ‘I Love Me’ diyerek yaşadığı her an kendini şımartmak isteyenleri, online sitesine ve mağazalarına bekliyor.

Sağlık iksiri

Muğla bölgesine has yöresel bal çeşitleriyle bilinen Ballı Bahçe, yeni sezon Keçiboynuzu Balı’nı farklı lezzet arayanların beğenisine sundu. Arılar tarafından tamamen doğal yollarla üretilen ve arıcılık tabiriyle sağımı her yıl kasım ayında gerçekleşen ürün, yüksek ısıdan geçirilmeden paketlendiği için ham bal olma özelliğine sahip.

Ev şıklığı...

Yenilikçi tasarımlarıyla trendleri yakından takip eden Bella Maison, her zevke hitap eden birbirinden güzel hediye seçenekleriyle yılın en aşk dolu gününde yüzleri güldürüyor. Dekorasyona ait aksesuarlar, battaniyeler ve ev giyim ürünleri, bu yılki alternatifler arasında...

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Etkili içerik

Alterna Caviar Anti-Aging, dünyanın en yenilikçi ve etkili cilt bakım ürünlerinden ilham alınarak geliştirilen şekillendirme ürünlerinden oluşuyor. Serinin, saça nem, yoğunlaştırma, hacim, renk koruma, bağ onarım, yatıştırıcı etkili toplam altı farklı çeşidi mevcut.

Cildinize özel...

Estée Lauder, gözle görülür bir canlılık sağlayan, ışıltılı, daha genç ve eşit tonlu görünen bir cilt için Yeni Revitalizing Supreme+Bright nemlendirici kremini sundu. Ultra besleyici nemlendirici, leke görümünü azaltırken, cildin sıkılaşmasını sağlıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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