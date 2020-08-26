Emine Ün: Pandemiden çok etkilendik

Tiyatro sahnelerinde ve müzikallerde oyunculuk kariyerine devam eden Emine Ün, pandemi sürecinden en çok etkilenen isimlerden olduklarını söyledi.

Normalleşmeye dönülmesi sonrası oyunların sahnelenmeye başlamasından dolayı bir nebze de olsa mutlu olduklarını dile getiren Ün, "Zor bir süreç yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Tedbirli olarak normalleşme sürecine girdik. Çoğu tiyatro sahnesi pandemiden dolayı şu sıralar kapalı. Biz tedbirlere, uyarılara ve kurallara uyarak bazı sahnelerde oyunlarımıza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.