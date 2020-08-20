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20.08.2020 - 12:46 | | MESUT YILMAZ

Enes Batur yeni sevgilisiyle yakalandı

Youtube videolarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Enes Batur, yeni bir aşka yelken açtı. Batur, yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez yan yana görüntülendi.

Enes Batur yeni sevgilisiyle yakalandı
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Geçtiğimiz sene oyuncu Damla Aslanalp ile sahte bir düğün töreni düzenleyerek günlerce adından söz ettiren fenomen Enes Batur Sungurtekin, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.

ALIŞVERİŞ SONRASI GÖRÜNTÜLENDİLER 

Enes Batur ile yeni sevgilisi Ecenaz Üçer, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı kameralara takıldı. Sevgililerin, maske takarak salgına karşı önlem aldıkları görüldü.

Enes Batur yeni sevgilisiyle yakalandı

OTOMOBİLİ DİKKAT ÇEKTİ 

Sevgilisiyle birlikte alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tutan Enes Batur'un 1 milyon 350 bin TL'lik otomobili dikkat çekti.

Enes Batur yeni sevgilisiyle yakalandı


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SEVGİLİSİ DE ÜNLÜ 
Aşk haberi sonrası Ecenaz Üçer'in kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu. Enes Batur'la görüntülenen Ecenaz Üçer'in de Instagram'da 117 binlik bir takipçi kitlesi bulunuyor. Ecenaz Üçer, bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Enes Batur yeni sevgilisiyle yakalandı

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20 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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