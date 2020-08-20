Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ünlü Youtuber Enes Batur'un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer'in hayatı merak edilen konular arasında bulunuyor. Batur ile Üçer'in haberleri gündemde yer alıyor. Peki Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir?

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?

Enes Batur'un sevgilisi Ecenaz Üçer 23 yaşında ve Eskişehir'de doğdu.Üçer, Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümü öğrencisi. Ecenaz Üçer, bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.