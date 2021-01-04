Engincan Ural ticarete atıldı

Amerika'da ekonomi üzerine eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen Engincan Ural, internet üzerinden uluslararası satış yapacak olan bir tekstil markası kurdu.

Ural'ın sosyal medya üzerinden "Yakında bir şeyler olacak" diyerek paylaştığı videonun da sırrının bu iş olduğu ortaya çıktı.