04.01.2021 - 14:41 |
Engincan Ural ticarete atıldı
Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, iş hayatına atıldı.
Amerika'da ekonomi üzerine eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen Engincan Ural, internet üzerinden uluslararası satış yapacak olan bir tekstil markası kurdu.
Ural'ın sosyal medya üzerinden "Yakında bir şeyler olacak" diyerek paylaştığı videonun da sırrının bu iş olduğu ortaya çıktı.
Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.