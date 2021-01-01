Enis Arıkan O Ses sahnesinde! Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında?
Enis Arıkan kimdir? Son dönemin en popüler isimlerinden olan Enis Arıkan O Ses Türkiye'deki performansı ile herkesin beğenisini topladı. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için sahnede yer alan Enis Arıkan gösterisi ile yine jüriyi şaşırttı. Peki, Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında?
Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Enis Arıkan O Ses Türkiye sahnesinde. Yılbaşı özel programı için O Ses'te sahne alan Enis Arıkan, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Hadise ve Murat Boz'un karşısına çıktı. Peki, Enis Arıkan kimdir?
ENİS ARIKAN KAÇ YAŞINDA?
Birçok dizi ve filmde rol alan Enis Arıkan 3 Ocak 1983 doğumludur. Son olarak Jet Sosyete dizisinde rol alan Enis Arıkan Benimle Söyle programını da sunmuştu. Yeni dönemde Acun Ilıcalı'nın internet platformu Exxen'de program yapacak.
ENİS ARIKAN DİZİLERİ
1998 Aynalı Tahir Erman
1998 Gülerken Ağladık
1999 Zilyoner
2001 Hırsız Cem
2002 Yıldızların Altında
2002 Çekirdek Aile
2003 Gurbet Kadını Fırat
2004 Gizli Dünyalar
2005 Kadın İsterse Tolga 7. bölüm
2007 Genco Cüneyt
2008 Kurtlar Vadisi Pusu 2. sezon
2009 Kapadokya Düşleri Ahmet
2010 Aşk ve Ceza Alpay 1. sezon
2010-11 Yerden Yüksek Sabit
2012 Uçurum Kutlu
2014 Hayat Ağacı Arif Gür
2015 Eğlendirme Dairesi
2015 Komedi Türkiye
2016 Familya Bergütay
2016 Geldim Gördüm Güldüm Show
2018-2020 Jet Sosyete Tonguç Pehlivan "Tony"
2019- Benimle Söyle Kendisi Sunucu
2020 Yasak Elma Kendisi Konuk Oyuncu
2021- @Enis Arıkan Kendisi Sunucu
ENİS ARIKAN FİLMLERİ
2011 Cast-ı Olan mı Var Kısa film
2015 Kocan Kadar Konuş Mehmet
2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Mehmet
2016 Rüya Hakan
2017 Küçük Ortak
2018 Görevimiz Tatil
2018 Kaç Kaçabilirsen Ergüven