Enis Arıkan O Ses sahnesinde! Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Enis Arıkan O Ses Türkiye sahnesinde. Yılbaşı özel programı için O Ses'te sahne alan Enis Arıkan, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Hadise ve Murat Boz'un karşısına çıktı. Peki, Enis Arıkan kimdir?

ENİS ARIKAN KAÇ YAŞINDA?

Birçok dizi ve filmde rol alan Enis Arıkan 3 Ocak 1983 doğumludur. Son olarak Jet Sosyete dizisinde rol alan Enis Arıkan Benimle Söyle programını da sunmuştu. Yeni dönemde Acun Ilıcalı'nın internet platformu Exxen'de program yapacak.

ENİS ARIKAN DİZİLERİ

1998 Aynalı Tahir Erman

1998 Gülerken Ağladık

1999 Zilyoner

2001 Hırsız Cem

2002 Yıldızların Altında

2002 Çekirdek Aile

2003 Gurbet Kadını Fırat

2004 Gizli Dünyalar

2005 Kadın İsterse Tolga 7. bölüm

2007 Genco Cüneyt

2008 Kurtlar Vadisi Pusu 2. sezon

2009 Kapadokya Düşleri Ahmet

2010 Aşk ve Ceza Alpay 1. sezon

2010-11 Yerden Yüksek Sabit

2012 Uçurum Kutlu

2014 Hayat Ağacı Arif Gür

2015 Eğlendirme Dairesi

2015 Komedi Türkiye

2016 Familya Bergütay

2016 Geldim Gördüm Güldüm Show

2018-2020 Jet Sosyete Tonguç Pehlivan "Tony"

2019- Benimle Söyle Kendisi Sunucu

2020 Yasak Elma Kendisi Konuk Oyuncu

2021- @Enis Arıkan Kendisi Sunucu

ENİS ARIKAN FİLMLERİ

2011 Cast-ı Olan mı Var Kısa film

2015 Kocan Kadar Konuş Mehmet

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Mehmet

2016 Rüya Hakan

2017 Küçük Ortak

2018 Görevimiz Tatil

2018 Kaç Kaçabilirsen Ergüven