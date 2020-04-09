Ercan Karakaş: Eşim değil oğlum virüse yakalandı

Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş yaptığı açıklamada, "Bugünlerde sosyal medyada ve basında yer alan eşim Müjde Ar'ın corona virüse yakalandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 15 gün önce oğlum Devrim Karakaş'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, evindeki tedavisi sonrası sağlığına kavuşmuştur" ifadesini kullandı.