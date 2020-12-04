Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler'e geri döndü

'Çok Güzel Hareketler 2’nin kaptanlığını, 6 Aralık Pazar akşamından itibaren bir süreliğine Eser Yenenler devralıyor. Yılmaz Erdoğan’ın yeni film projesi nedeniyle bir süre bulunamayacağı dönemde, BKM Mutfak’ın eski takım kaptanlarından Eser Yenenler izleyici ile buluşacak.

'Çok Güzel Hareketler 2' yeni bölümleri ile pazar akşamları Kanal D ‘de.