MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Eski sevgilisinden Naomi Campbell’a 3 milyon dolarlık alacak davası
07.09.2020 - 13:06 | | DHA

Eski sevgilisinden Naomi Campbell’a 3 milyon dolarlık alacak davası

İngiliz süpermodel Naomi Campbell’a eski sevgilisi, Rus oligark Vladislav Doronin'in 3 milyon doları aşan alacak davası açtığı bildirildi.

Eski sevgilisinden Naomi Campbell’a 3 milyon dolarlık alacak davası
ABONE OL

Dünyaca ünlü süpermodel Naomi Campbell'a eski sevgilisinden kötü haber geldi. Naomi Campbell’a eski sevgilisi, Rus oligark Vladislav Doronin'in 3 milyon doları aşan alacak davası açtığı bildirildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Naomi Campbell 50. yaşını kutladı

Magazin dünyasında manşetlere taşınan olaya ilişkin Rus milyarder Doron'in, ünlü model Campell için kendisine değeri 3 milyon doları aşan eşyaları iade etmediği ve borçlarını ödemediği gerekçesiyle alacak davası açtığı ifade edildi. Campbell ve Doron 2008-2013 yılları arasında birliktelik ABD'de lüsk bir villada yaşamıştı.

Eski sevgilisinden Naomi Campbell’a 3 milyon dolarlık alacak davası

90’lı yılların dünyaca ünlü süper modeli Naomi Campbell, 2008 ile 2013 yılları arasında Rus milyarder Vladislav Doronin ile aşk yaşadı. Şimdi 50 yaşında olan İngiliz mankenin, 2018’de Doronin ile ilişkisini bitirmeden önce 27 yaşındaki pop yıldızı Liam Payne ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine model ile milyarder yollarını ayırdı.

Öte yandan pandemi sürecinde aldığı önlemlerle sık sık gündeme gelen Naomi Campbell, havaalanında  tulum, eldiven ve maskesiyle görüntülenmişti. Bu süreçte özel jetiyle seyahat eden eski model, virüsü çok ciddiye aldığı gerek titizliği gerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gözler önüne sermişti.

Beren Saat, Kenan Doğulu’nun sahnesinde dans ettiAralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun konserinde ettiği dansla beğeni topladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sihirli Annem Ceren kaç yaşında, kimdir? Gerçek adı Gizem Güven'in şimdiki hali...

Sihirli Annem Ceren kaç yaşında, kimdir? Gerçek adı Gizem Güven'in şimdiki hali...

Kubilay Aka-Alina Boz korona virüse mi yakalandı? Kubilay Aka-Alina Boz kimdir, son sağlık durumları nasıl?

Kubilay Aka-Alina Boz korona virüse mi yakalandı? Kubilay Aka-Alina Boz kimdir, son sağlık durumları nasıl?

MasterChef'te kim elendi? Kim birinci oldu?

MasterChef'te kim elendi? Kim birinci oldu?

Hande Soral'dan eşine: Seni seviyorum

Hande Soral'dan eşine: Seni seviyorum

Sıradaki Haber