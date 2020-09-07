Eski sevgilisinden Naomi Campbell’a 3 milyon dolarlık alacak davası

Dünyaca ünlü süpermodel Naomi Campbell'a eski sevgilisinden kötü haber geldi. Naomi Campbell’a eski sevgilisi, Rus oligark Vladislav Doronin'in 3 milyon doları aşan alacak davası açtığı bildirildi.

Magazin dünyasında manşetlere taşınan olaya ilişkin Rus milyarder Doron'in, ünlü model Campell için kendisine değeri 3 milyon doları aşan eşyaları iade etmediği ve borçlarını ödemediği gerekçesiyle alacak davası açtığı ifade edildi. Campbell ve Doron 2008-2013 yılları arasında birliktelik ABD'de lüsk bir villada yaşamıştı.

90’lı yılların dünyaca ünlü süper modeli Naomi Campbell, 2008 ile 2013 yılları arasında Rus milyarder Vladislav Doronin ile aşk yaşadı. Şimdi 50 yaşında olan İngiliz mankenin, 2018’de Doronin ile ilişkisini bitirmeden önce 27 yaşındaki pop yıldızı Liam Payne ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine model ile milyarder yollarını ayırdı.

Öte yandan pandemi sürecinde aldığı önlemlerle sık sık gündeme gelen Naomi Campbell, havaalanında tulum, eldiven ve maskesiyle görüntülenmişti. Bu süreçte özel jetiyle seyahat eden eski model, virüsü çok ciddiye aldığı gerek titizliği gerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gözler önüne sermişti.