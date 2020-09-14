Eşkıya filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Eşkıya filmi kaç yılında çekildi?

Eşkıya filmi bu akşam TRT 1 ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Cudi dağında bir dönem Eşkıya olan grup Jandarma tarafından toplanır. 35 yıl boyunca hüküm giyen Eşkıyaların çoğu ölür geriye sadece Baran kalır. Baran 35 yılın ardından cezaevinden çıkar ve köyüne gider. Köyünün baraj sularının altında kaldığını Ceren Ana'da öğrenir. Ceren Ana'nın tüm ısrarlarına rağmen Baran geçmişin peşine düşmeye kararlıdır. Ceren Ana onu kurşunlardan koruması için Eşkıya'ya bir muska verir.

Baran ilk iş olarak kendisini Jandarma'ya ihbar eden arkadaşı Mustafa'yı bulur ve nedenini sorar. Mustafa'nın ihanetinin ardında yatan nedeni öğrenen Eşkıya can arkadaşı Berfo'nun aslında kendisine ihanet ettiğini sevdiği kadın Keje'yi de alıp altınlar ile birlikte İstanbul'a gittiği gerçeğini öğrenir.

Tren'le İstanbul yolculuğuna çıkan Baran'ın karşısına yolculuk esnasında Beyoğlu'nun arka sokaklarında Tarlabaşı'nda büyümüş bir genç Cumali çıkar. Cumali her türlü pis işin peşinden koşan köşeyi dönmenin ve sevdiği kadın ile birlikte bir yuva kurmanın hesaplarını yapan aslında iyi niyetli bir adamdır.

İstanbul'a trenin yanaştığı sırada gar'da Cumali'yi Jandarmalar bekler! Jandarmalar'dan kurtulmanın tek yolu içerisinde uyuşturucu olan çantadan kurtulmaktır. Çantayı yolda tanıştığı ihtiyar olan Baran'a veren Cumali vereceği adrese valizi getirmesini ister. Tam hesaba çekildiği sırada Tarlabaşı'ndaki tamirhane ile çıkıp gelen Baran, Cumali'nin hayatını kurtarır. Cumali bundan böyle 35 yıldır gün yüzü görmemiş Baran'a yol arkadaşı olur, kalacak yer ayarlar.

EŞKIYA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Şener Şen (Baran,Eşkıya)

Uğur Yücel (Cumali)

Şermin Hürmeriç (Cumali)

Yeşim Salkım (Emel)

Kamuran Usluer (Berfo/Mahmut Şahoğlu)

Ülkü Duru (Emel'in Annesi)

Özkan Uğur (Sedat)

Necdet Mahfi Ayral (Andrey Mişkin)

Kayhan Yıldızoğlu (Artist Kemal)

Güven Hokna (Sevim Abla)

Kemal İnce (Mustafa)

Melih Çardak (Demircan)

Settar Tanrıöğen (Kız Naci)

Celal Perk (Deli Selim)

Ümit Çırak (Cimbom)

Rıza Sönmez (Avarel)

Romina (Sekine)

Kezban Altuğ (Fatma)

Kurtcebe Turgul (Jilet Cemal)

Can Yılmaz (Hakan)

Yurdan Edgü (Cumali'nin Halası)

Zübeyde Erden (Ceren Ana)

EŞKIYA FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Eşkıya, başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı 1996 yapımı sinema filmi. Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlendi. Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989'dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Türk sinemasının modern zamanlarındaki ilk büyük gişe patlamasını gerçekleştiren Eşkıya'nın bu başarısı, 1980'li yıllardan itibaren üretim ve seyirci sayısı bakımından büyük bir çöküş yaşayan Türk sinemasının kaderini değiştiren bir dönüm noktası sayılmaktadır.

Şener Şen, film hakkında şu yorumu yaptı: Bu filmde insanımızı, kendi öz kişiliğimizi beyazperdeye aktarmaya çalıştık. Bizi anlatarak evrenselliğe ulaşım yolunu bulacağımızı sanıyoruz.