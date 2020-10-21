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21.10.2020 - 13:09 |

Evaggelos Chassiotis'e İstanbul'u gezdirdi

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Ayşe Kucuroğlu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Evaggelos Chassiotis'e İstanbul'u gezdirdi
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Yunan şef Evaggelos Chassiotis ile birlikte kısa bir İstanbul turu atan Ayşe Kucuroğlu, yakın dostunu son olarak Zorlu Alışveriş Merkezi'ni getirip gezdirdi.

Meydan katında bulunan bir mekanda ünlü şefi ağırlayan Kucuroğlu, ayrıca Chassiotis'i mutfağa soktu. Özel lezetler hazırlayan şef, Türkiye'yi ve Türk mutfağını çok sevdiğini söyledi.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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