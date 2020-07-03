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03.07.2020 - 17:04 |

Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimler? İşte Exatlon Challenge Türkiye siyah ve beyaz takım yarışmacıları...

Exatlon Challenge Türkiye programı Netflix'te yayımlandı. Exatlon Challenge'de siyah ve beyaz takım birbiri ile rekabet ediyor. Siyah ve beyaz takım yarışmacılarının kimler olduğu ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Exatlon Challenge Türkiye siyah ve beyaz takım yarışmacıları...

Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimler? İşte Exatlon Challenge Türkiye siyah ve beyaz takım yarışmacıları...
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Exatlon Challenge Türkiye'de pek çok tanınan isim yer alıyor. Netflix'te yayınlanan Exatlon Challenge Türkiye'de siyah ve beyaz olmak üzere iki takım yarışıyor. Exatlon Challenge'ın sunuculuğunu ise Orkun Işıtmak gerçekleştiriyor. Peki Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimlerdir?

EXATLON SİYAH TAKIM YARIŞMACILARI

Dilan Ay
Yağmur Karabal
Öykü Berkan
Aleyna Şen
Ağır Sağlam-Furkan Yaman
Bugraak-Buğra
Uras Benlioğlu
Hayrettin

EXATLON BEYAZ TAKIM YARIŞMACILARI

Elanur Pat
Buse Plan
Mia Fitz - Gözde
Dilara Aydın
Barış Erdoğan
Doğan Kabak
Furkan Yaman
Mendebur Lemur-Hakan

Esra Dermancıoğlu'nun dans videosu çok konuşulduOyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz sonlu dans videosu takipçilerini güldürdü.
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