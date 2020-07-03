03.07.2020 - 17:04 |
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimler? İşte Exatlon Challenge Türkiye siyah ve beyaz takım yarışmacıları...
Exatlon Challenge Türkiye programı Netflix'te yayımlandı. Exatlon Challenge'de siyah ve beyaz takım birbiri ile rekabet ediyor. Siyah ve beyaz takım yarışmacılarının kimler olduğu ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Exatlon Challenge Türkiye siyah ve beyaz takım yarışmacıları...
Exatlon Challenge Türkiye'de pek çok tanınan isim yer alıyor. Netflix'te yayınlanan Exatlon Challenge Türkiye'de siyah ve beyaz olmak üzere iki takım yarışıyor. Exatlon Challenge'ın sunuculuğunu ise Orkun Işıtmak gerçekleştiriyor. Peki Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimlerdir?
EXATLON SİYAH TAKIM YARIŞMACILARI
Dilan Ay
Yağmur Karabal
Öykü Berkan
Aleyna Şen
Ağır Sağlam-Furkan Yaman
Bugraak-Buğra
Uras Benlioğlu
Hayrettin
EXATLON BEYAZ TAKIM YARIŞMACILARI
Elanur Pat
Buse Plan
Mia Fitz - Gözde
Dilara Aydın
Barış Erdoğan
Doğan Kabak
Furkan Yaman
Mendebur Lemur-Hakan