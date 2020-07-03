Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimler? İşte Exatlon Challenge Türkiye siyah ve beyaz takım yarışmacıları...

Exatlon Challenge Türkiye'de pek çok tanınan isim yer alıyor. Netflix'te yayınlanan Exatlon Challenge Türkiye'de siyah ve beyaz olmak üzere iki takım yarışıyor. Exatlon Challenge'ın sunuculuğunu ise Orkun Işıtmak gerçekleştiriyor. Peki Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimlerdir?

EXATLON SİYAH TAKIM YARIŞMACILARI

Dilan Ay

Yağmur Karabal

Öykü Berkan

Aleyna Şen

Ağır Sağlam-Furkan Yaman

Bugraak-Buğra

Uras Benlioğlu

Hayrettin

EXATLON BEYAZ TAKIM YARIŞMACILARI

Elanur Pat

Buse Plan

Mia Fitz - Gözde

Dilara Aydın

Barış Erdoğan

Doğan Kabak

Furkan Yaman

Mendebur Lemur-Hakan