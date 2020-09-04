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04.09.2020 - 08:52 |

Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, dün ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Öztürk, ilk çocuğu Alex’i Amerika’da doğurmuş ve yaşadığı süreçleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu
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Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan çifti 2017 yılında dünya evine girmiş, 2019 yılında ise ilk çocukları olan Alex de Amerika’da doğmuştu. Doğumunda ve sonrasında yaşadığı tüm süreci takipçileriyle paylaşan Öztürk, ikinci kez hamile olduğunun müjdesini vermişti.

Müzisyen eşi Barış Kenan Özkan’ın çektiği bir selfie’de tuvaletin başında kusarken gördüğümüz Öztürk, “Kara kurbağa tatlısına kardeş geliyor abileri ablaları… Bir ömür birbirlerine destek olsunlar. Hoş babası da benim için bir çocuk sayılır şu hareketlere bak hahahah. Ama sen hep ilk aşkım olarak kalacaksın tabii ki” cümleleri ile hamile olduğu takipçileriyle paylaşmıştı.

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Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu

"BU SEFER BABAYA BENZETMEYİ BAŞARDIK"
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk ikinci kez anne olduğunu kızının fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Anne olduğunu duyurmak için şu ifadeleri kullandı; "Ve dünyalar ikinci kez bizim oldu. Bu sefer babaya benzetmeyi başardık sanırım. Beyaz tenli,uzun ve kumral saçları var ve tahminimce ilerde renkli gözlü olacak gibi sanki..Bir de köfte gibi dudakları. Ha bir de,abisinin izinden gidip gelmemekte ısrar edince,kendisini Ağustos ayında beklerken bir sürpriz yapıp 41 hafta sonunda Eylül ayını tercih etti. O zaman senin adın “Eylül Alice Özkan” olsun kuzum,baban abin ve ben seni çok seviyoruz."

Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu

Eylül Öztürk ikinci kez anne oldu

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