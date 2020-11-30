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30.11.2020 - 11:47 |

Ezgi Asaroğlu 'Mucize Doktor' kadrosuna katıldı

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, izleyicinin kalbinde taht kuran FOX’un dizisi “Mucize Doktor”a sürpriz bir isim dahil oldu.

Ezgi Asaroğlu 'Mucize Doktor' kadrosuna katıldı
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Sevilen oyuncu Ezgi Asaroğlu, Ali Vefa’nın (Taner Ölmez) yeni komşusu Ezo karakterine hayat verecek. Ezo; insanları, kendisi de dahil, sürekli şaşırtan, doğanın bir gücü gibi asla tahmin edilemez, öngörülemez karakteriyle Ali Vefa’nın hayatına bol bol sürpriz getirecek.

Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Seda Bakan, Hakan Kurtaş, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları barındıran “Mucize Doktor”, her Perşembe yeni bölümleriyle FOX’ta.

Magazin Haberleri Bülteni (30 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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