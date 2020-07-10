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10.07.2020 - 11:55 |

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah (30) ve Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş (24), geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntülenmişti. İkili, dün de Levent’te bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi.

Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi
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Sabah'ın haberine göre Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü. Çift, mekanda tedbiri elden bırakmadı ve görüntülenme ihtimaline karşı birbirlerine mesafeli oturdu. Abdullah ve Reynmen'in yemek sırasında şakalaşmaları ve romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile geçtiğimiz haftalarda ilk kez parkta oyun oynarken görüntülenmişti.

Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık ilişki sonrası ayrılmıştı. 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise 'Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı.

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