Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi

Sabah'ın haberine göre Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü. Çift, mekanda tedbiri elden bırakmadı ve görüntülenme ihtimaline karşı birbirlerine mesafeli oturdu. Abdullah ve Reynmen'in yemek sırasında şakalaşmaları ve romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile geçtiğimiz haftalarda ilk kez parkta oyun oynarken görüntülenmişti.

Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık ilişki sonrası ayrılmıştı. 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise 'Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı.