Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi hangi yıllar arasında ekrana geldi?

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi yeniden Kanal D ekranında hafta içi her gün saat 11:00'de ekrana gelmeye başladı. Başrollerinde Beren Saat ve Engin Akyürek'in yer aldığı dizide Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, gibi usta isimler yer almaktadır. Dizi Kanal D ekranında 2010-2012 yılları arasında ekrana gelmiştirFatmagül'ün Suçu Ne? dizisi yeniden Kanal D ekranında hafta içi her gün saat 11:00'de ekrana gelmeye başladı. Başrollerinde Beren Saat ve Engin Akyürek'in yer aldığı dizide Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, gibi usta isimler yer almaktadır. Dizi Kanal D ekranında 2010-2012 yılları arasında ekrana gelmiştir

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010 yapımı Türk drama televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010'da Kanal D'de yayımlandı. Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül'ü Beren Saat, Kerim'i Engin Akyürek canlandırmaktadır. Filmin çekimleri ilk önce Çeşme'de başladı ardından İstanbul'da devam etti. Dizi, 21 Haziran 2012'de ekranlara veda etti.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE DİZİSİ OYUNCULARI