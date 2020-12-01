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01.12.2020 - 11:28 |

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi hangi yıllar arasında ekrana geldi?

Kanal D ekranında 2010-2012 yılları arasında ekrana gelen Televizyon dizisi Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde dört adamın tecavüzüne uğrayan Fatmagül isimli genç bir kadının tecavüzcülerinden biri ile evlendirilmeye mecbur bırakılması filmde konu alınmaktadır. Fatmagül ile evlenmek isteyen Kerim aslında olayın yaşandığı gece yaşanılanlara tanık olmuştur. Yaşanan sürecin ardından Kerim'in kendisine tecavüz etmediğini ve o gece bu olaya müdahale etmediği için büyük pişmanlık duyan Kerim ve Fatmagül'ün hikayesi konu alınmaktadır.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi hangi yıllar arasında ekrana geldi?
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Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi yeniden Kanal D ekranında hafta içi her gün saat 11:00'de ekrana gelmeye başladı. Başrollerinde Beren Saat ve Engin Akyürek'in yer aldığı dizide Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, gibi usta isimler yer almaktadır. Dizi Kanal D ekranında 2010-2012 yılları arasında ekrana gelmiştirFatmagül'ün Suçu Ne? dizisi yeniden Kanal D ekranında hafta içi her gün saat 11:00'de ekrana gelmeye başladı. Başrollerinde Beren Saat ve Engin Akyürek'in yer aldığı dizide Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, gibi usta isimler yer almaktadır. Dizi Kanal D ekranında 2010-2012 yılları arasında ekrana gelmiştir

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010 yapımı Türk drama televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010'da Kanal D'de yayımlandı. Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül'ü Beren Saat, Kerim'i Engin Akyürek canlandırmaktadır. Filmin çekimleri ilk önce Çeşme'de başladı ardından İstanbul'da devam etti. Dizi, 21 Haziran 2012'de ekranlara veda etti.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE DİZİSİ OYUNCULARI

OyuncuOynadığı BölümlerRol
Beren Saat1-80Fatmagül Ketenci Ilgaz
Engin Akyürek1-80Kerim Ilgaz
Sumru Yavrucuk1-80Meryem Aksoy (Ebe Nine)
Musa Uzunlar1-80Reşat Yaşaran
Civan Canova29-80Kadir Pakalın
Serdar Gökhan42-55, 60-80Fahrettin Ilgaz
Fırat Çelik1-74Mustafa Nalçalı
Murat Daltaban1-80Münir Telci
Buğra Gülsoy1-39Vural Namlı
Kaan Taşaner1-80Erdoğan Yaşaran
Engin Öztürk1-80Selim Yaşaran
Deniz Türkali1-80Perihan Yaşaran
Seda Güven1-80Meltem Alagöz Yaşaran
Esra Dermancıoğlu1-80Mukaddes Ketenci
Bülent Seyran1-80Rahmi Ketenci
Veda Yurtsever İpek1-80Ender Alagöz
Aziz Sarvan1-45, 80Turaner Alagöz
Mehmet Uslu1-14, 80Rıfat Yaşaran
Servet Pandur1-55Leman Namlı
Zühtü Erkan1-55Şemsi Namlı
Sacide Taşaner1-80Halide Nalçalı
Toygun Ateş1-55, 80Emin Nalçalı
Deniz Baytaş2-80Hilmiye Yaşaran
Alper Saylik61-80Samin
Sevtap Özaltun7-80Asu(de) (Hacer Ovacık)
Alper Kut59-80Ömer Akari
Emre Yetim9-45, 69-80Emre
Gözde Kocaoğlu47-56Deniz
Nilay Kaya Gaye
Clare Frost Kristen Norton
Ata Yılmaz Önal7-80Murat Ketenci
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