Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi hangi yıllar arasında ekrana geldi?
Kanal D ekranında 2010-2012 yılları arasında ekrana gelen Televizyon dizisi Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde dört adamın tecavüzüne uğrayan Fatmagül isimli genç bir kadının tecavüzcülerinden biri ile evlendirilmeye mecbur bırakılması filmde konu alınmaktadır. Fatmagül ile evlenmek isteyen Kerim aslında olayın yaşandığı gece yaşanılanlara tanık olmuştur. Yaşanan sürecin ardından Kerim'in kendisine tecavüz etmediğini ve o gece bu olaya müdahale etmediği için büyük pişmanlık duyan Kerim ve Fatmagül'ün hikayesi konu alınmaktadır.
Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi yeniden Kanal D ekranında hafta içi her gün saat 11:00'de ekrana gelmeye başladı. Başrollerinde Beren Saat ve Engin Akyürek'in yer aldığı dizide Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, gibi usta isimler yer almaktadır. Dizi Kanal D ekranında 2010-2012 yılları arasında ekrana gelmiştirFatmagül'ün Suçu Ne? dizisi yeniden Kanal D ekranında hafta içi her gün saat 11:00'de ekrana gelmeye başladı. Başrollerinde Beren Saat ve Engin Akyürek'in yer aldığı dizide Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, gibi usta isimler yer almaktadır. Dizi Kanal D ekranında 2010-2012 yılları arasında ekrana gelmiştir
Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010 yapımı Türk drama televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010'da Kanal D'de yayımlandı. Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.
Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül'ü Beren Saat, Kerim'i Engin Akyürek canlandırmaktadır. Filmin çekimleri ilk önce Çeşme'de başladı ardından İstanbul'da devam etti. Dizi, 21 Haziran 2012'de ekranlara veda etti.
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE DİZİSİ OYUNCULARI
|Oyuncu
|Oynadığı Bölümler
|Rol
|Beren Saat
|1-80
|Fatmagül Ketenci Ilgaz
|Engin Akyürek
|1-80
|Kerim Ilgaz
|Sumru Yavrucuk
|1-80
|Meryem Aksoy (Ebe Nine)
|Musa Uzunlar
|1-80
|Reşat Yaşaran
|Civan Canova
|29-80
|Kadir Pakalın
|Serdar Gökhan
|42-55, 60-80
|Fahrettin Ilgaz
|Fırat Çelik
|1-74
|Mustafa Nalçalı
|Murat Daltaban
|1-80
|Münir Telci
|Buğra Gülsoy
|1-39
|Vural Namlı
|Kaan Taşaner
|1-80
|Erdoğan Yaşaran
|Engin Öztürk
|1-80
|Selim Yaşaran
|Deniz Türkali
|1-80
|Perihan Yaşaran
|Seda Güven
|1-80
|Meltem Alagöz Yaşaran
|Esra Dermancıoğlu
|1-80
|Mukaddes Ketenci
|Bülent Seyran
|1-80
|Rahmi Ketenci
|Veda Yurtsever İpek
|1-80
|Ender Alagöz
|Aziz Sarvan
|1-45, 80
|Turaner Alagöz
|Mehmet Uslu
|1-14, 80
|Rıfat Yaşaran
|Servet Pandur
|1-55
|Leman Namlı
|Zühtü Erkan
|1-55
|Şemsi Namlı
|Sacide Taşaner
|1-80
|Halide Nalçalı
|Toygun Ateş
|1-55, 80
|Emin Nalçalı
|Deniz Baytaş
|2-80
|Hilmiye Yaşaran
|Alper Saylik
|61-80
|Samin
|Sevtap Özaltun
|7-80
|Asu(de) (Hacer Ovacık)
|Alper Kut
|59-80
|Ömer Akari
|Emre Yetim
|9-45, 69-80
|Emre
|Gözde Kocaoğlu
|47-56
|Deniz
|Nilay Kaya
|Gaye
|Clare Frost
|Kristen Norton
|Ata Yılmaz Önal
|7-80
|Murat Ketenci