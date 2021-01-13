13.01.2021 - 09:26 |
Feyza Çıpa'dan 'ihanet' sorusuna dikkat çeken cevap!
Feyza Çıpa, önceki akşam Tarabya’da seyir halinde görüntülendi. Şarkıcı Kutsi ile yedi yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona eren oyuncu, özel hayatı hakkında konuştu.
Feyza Çıpa, Kutsi’nin rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başlamasıyla ilgili, "Bu konuda konuşmak doğru olmaz. Kendisiyle de zaten görüşmüyorum” dedi.
Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncu, “Kutsi sizinle birlikteyken mi Sibel Ülker’le aşk yaşamaya başladı” sorusuna, "Yorum yapmak istemiyorum. Zaten bitti, gitti” yanıtını vererek, ihanet iddialarını güçlendirdi.
Kalbinin boş olduğunu belirten Çıpa, “Aşka her zaman açığım” diyerek evinin yolunu tuttu.