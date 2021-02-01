• 01 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
Ali Sunal'dan Didem Kınalı paylaşımı
Star TV'de yayınlanan 'İbo Show' programının 30 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölümüne konuk olan Ali Sunal, oryantal Didem Kınalı dans ederken, diğer konuklardan Bülent Serttaş gibi gözlerini ondan kaçırdığı iddiasıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
• 01 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
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Dokuz yıl aradan sonra ekranlara dönen 'İbo Show'un 11'inci bölümüne usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.
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"BÜYÜK SAYGISIZLIK"
"Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım!"
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Ali Sunal, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yapyığı paylaşıma, "Ya alemsiniz çok gülüyorum. Şaka bir yana tabii ki hayranlıkla izledim. Didem Kınalı'nın harika performansını bakmadığım tek anı yakalamış cano" mesajını yazdı.
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