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• 01 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:

Ali Sunal'dan Didem Kınalı paylaşımı

Star TV'de yayınlanan 'İbo Show' programının 30 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölümüne konuk olan Ali Sunal, oryantal Didem Kınalı dans ederken, diğer konuklardan Bülent Serttaş gibi gözlerini ondan kaçırdığı iddiasıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

• 01 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
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Dokuz yıl aradan sonra ekranlara dönen 'İbo Show'un 11'inci bölümüne usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.

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Konuklardan Bülent Serttaş'ın, oryantal Didem Kınalı dans ederken, gözlerini sürekli başka yöne çevirmesi çok konuşuldu. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları, tweetleri ardı ardına attı.

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Sosyal medyada tartışma konusu olan görüntülerin ardından Didem Kınalı, '2. Sayfa'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu ve olayın iç yüzünü anlattı.

4BÜYÜK SAYGISIZLIK

"BÜYÜK SAYGISIZLIK"

"Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım!"

5DİDEMİ HAYRANLIKLA İZLEDİM

"DİDEM'İ HAYRANLIKLA İZLEDİM"

Bülent Serttaş gibi Ali Sunal'ın da aynı şekilde Didem Kınalı dans ederken gözlerini ünlü oryantalden kaçırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Ali Sunal, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yapyığı paylaşıma, "Ya alemsiniz çok gülüyorum. Şaka bir yana tabii ki hayranlıkla izledim. Didem Kınalı'nın harika performansını bakmadığım tek anı yakalamış cano" mesajını yazdı.

7KEMAL SUNAL ÖLMEDİ

"KEMAL SUNAL ÖLMEDİ"

Öte yandan İbrahim Tatlıses ve Ali Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kemal Sunal’dan bahsederken duygu dolu anlar yaşadı.

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İlkokulda kendisine ‘İnek Şaban’ın oğlu’ denildiğini söyleyen Ali Sunal, babasına duyduğu özlemi dile getirdi. Bunun üzerine Kemal Sunal’ın filmlerinin hala ilk günkü heyecanla izlendiğini söyleyen İbrahim Tatlıses, ‘Kemal Sunal ölmedi. Hala yaşıyor’ diyerek usta sanatçıya olan duygularını ifade etti.

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