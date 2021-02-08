• 08 Şubat 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
Alişan-Buse Varol çifti kızlarına böyle kavuştu
Buse Varol ve Alişan çiftinin ikinci bebekleri Eliz, cumartesi günü dünyaya geldi. Bir kez daha anne baba olmanın sevincini yaşayan mutlu ikilinin kızlarına kavuşma anı büyük ilgi gördü. Ardından Burak'ın kardeşiyle tanıştığı anları da takipçilerinin beğenisine sunan çiftin, mutluluk pozları büyük ilgi gördü.
• 08 Şubat 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
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2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.
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Oğlu Burak ile kardeşinin ilk tanışma anını da yayınlayan Varol, paylaşımına "Allah'a annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az. Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak. Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir abin olduğu için çok şanslısın Eliz" notunu düştü.
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