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• 08 Şubat 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:

Alişan-Buse Varol çifti kızlarına böyle kavuştu

Buse Varol ve Alişan çiftinin ikinci bebekleri Eliz, cumartesi günü dünyaya geldi. Bir kez daha anne baba olmanın sevincini yaşayan mutlu ikilinin kızlarına kavuşma anı büyük ilgi gördü. Ardından Burak'ın kardeşiyle tanıştığı anları da takipçilerinin beğenisine sunan çiftin, mutluluk pozları büyük ilgi gördü.

• 08 Şubat 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
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2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, 6 Şubat'ta dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

2ELİZE BÖYLE KAVUŞTULAR

ELİZ'E BÖYLE KAVUŞTULAR

Bu anlarda eşini yalnız bırakmayan Alişan doğuma girdi. Eliz'i ilk kez kucağına alan Buse Varol ve Alişan mutluluktan ağladı. Ünlü çiftin o anları objektiflere yansıdı.

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Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Alişan, doğumhanede Buse Varol'u bir an olsun yalnız bırakmadı.

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Doğumun olacağı gün oğulları Burak'ı evde bırakan çift zaman zaman büyük stres yaşadı. Alişan ve Buse Varol, doğumdan sonra mutluluk gözyaşı döktü.

5TARİFİ OLMAYAN DUYGULAR YAŞADIK

"TARİFİ OLMAYAN DUYGULAR YAŞADIK"

Öte yandan iki çocuğuyla hastane odasında peş peşe poz veren çiftten Buse Varol, duygusal anlarını sosyal medya hesabından duygu yüklü bir notla paylaştı.

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Oğlu Burak ile kardeşinin ilk tanışma anını da yayınlayan Varol, paylaşımına "Allah'a annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az. Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak. Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir abin olduğu için çok şanslısın Eliz" notunu düştü.

7MİNNAK BİR ELİZ

"MİNNAK BİR ELİZ"

Çiçeği burnunda anne Buse Varol, kızının fotoğrafını dün ilk kez, "Minnak bir Eliz" notuyla yayınlamıştı.

8AVUÇ İÇİ KADAR MUTLULUK

"AVUÇ İÇİ KADAR MUTLULUK"

Kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden Buse Varol, Eliz'in elini tuttuğu bu kareye ise, "Avuç içi kadar mutluluk" notunu düşmüştü.

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İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan da eşi ile kızı Eliz'in fotoğrafını Instagram hesabından nazar boncuğu ve kalp emojisi ile paylaşmıştı.

10HER EVLAT BAŞKA BİR SEVGİ

"HER EVLAT BAŞKA BİR SEVGİ"

Kızı ve eşi ile birlikte çekilen ilk karesini de yayınlayan Alişan, gönderisinde; "Her evlat başka bir sayfa, başka bir sevgi, başka bir yolculuk... Allah’ıma şükürler olsun ki bana bu mutluluğu ikinci kez yaşamayı nasip etti... Arayan ve iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederiz" demişti.

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