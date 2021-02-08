Alişan-Buse Varol çifti kızlarına böyle kavuştu

Oğlu Burak ile kardeşinin ilk tanışma anını da yayınlayan Varol, paylaşımına "Allah'a annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az. Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak. Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir abin olduğu için çok şanslısın Eliz" notunu düştü.