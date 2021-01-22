Cansu Taşkın'dan Ronaldo sorusuna cevap!

Instagram hesabından paylaşım yapan Taşkın, şu ifadeleri kullanmıştı; "Göz önünde ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir genç kız olmanın zorluklarını zaman zaman çok ağır ve asılsız haberlerle ödediğim doğrudur. Ailecek kenetlendiğimiz bu dönemde acı kaybımız üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi ve acımıza saygı duyulmasını önemle rica ederim. Ailem adına bu açıklamayı yapmak zorundayım ve onları korumaya sonsuza kadar devam edeceğim."