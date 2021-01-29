Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz, 'yok canım ölmedi' diyecekler

"ANLAMSIZ ESPRİLER YAPILIYOR" Çaycı Hüseyin, "Sürekli 'Öldün mü ağabey? Cenazen Konya'dan kalktı. Konya’da deniz mi var?' gibi anlamsız espriler yapılıyor. Bir gün öleceğiz bu sefer de inanmayacaklar. O zaman da 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Bizim camiada zaten öldükten sonra değerin artar. Ama ben ölmeden, ‘öldü’ diye gündeme gelmek ve ekranlara bir proje yapmadan gelmek anlamsız geliyor. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin" açıklamasını yaptı.