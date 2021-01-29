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BURSA (DHA)
• 29 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:

Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz, 'yok canım ölmedi' diyecekler

'Çaycı Hüseyin' olarak bilinen ve sosyal medyada sıkça 'öldü' paylaşımları yapılan oyuncu Alparslan Özmol, "Koronavirüsten öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Bir gün öleceğiz, bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin" açıklamasını yaptı.

BURSA (DHA)
• 29 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı karakter nedeniyle 'Çaycı Hüseyin' olarak bilinen ve "Adama hasta etmeyin" repliğiyle dikkat çeken Alparslan Özmol, sosyal medyada sürekli öldüğü yönündeki iddialar hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu.

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Hakkında sosyal medyada sık sık 'öldü' paylaşımları yapılmasının kendisine anlamsız geldiğini belirten Alparslan Özmol, ölüm haberleri yerine işiyle anılmak istediğini söyledi.

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45 yaşındaki oyuncu, "Öldü haberleri sürekli oluyor. Sosyal platformlarda insanlarımız kullanmaya başladı. Bunların telif yasaları da var. Mizah toplumumuzun güzel bir noktası. Mizah olmadan yaşayamayız ama kaliteli mizah önemli. Mizahın içeriği çok önemli" şeklinde konuştu.

4BİR TIK UĞRUNA ŞEREFİNİ SATMAK...

"BİR TIK UĞRUNA ŞEREFİNİ SATMAK..."

Çaycı Hüseyin, "Öldükten sonra bir kere mizah yaparsın ama süreç sürekli 'öldü' haberleriyle geçerse, insanların yakınlarına da zarar veriyor. 'Koronadan öldü' dediler, 'uçak kazasında öldü' dediler. Benim üzerimden öldü haberlerinin çıkması anlamsız geliyor" ifadelerini kullandı.

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İnternette fenomen olmak isteyenler ve internet sitelerinin takipçi sayısını artırmak isteyen kişilerin 'öldü' haberlerine yer verdiğini dile getiren Özmol, "Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, 'Şok şok şok, Çaycı Hüseyin'e bir şey oldu' yazıyorlar. Tıkladığında içeriğinde oyun sitesi çıkıyor. Bir tık uğruna şerefini satmak gibi bir şey oluyor" dedi.

6ANLAMSIZ ESPRİLER YAPILIYOR

"ANLAMSIZ ESPRİLER YAPILIYOR"

Çaycı Hüseyin, "Sürekli 'Öldün mü ağabey? Cenazen Konya'dan kalktı. Konya’da deniz mi var?' gibi anlamsız espriler yapılıyor. Bir gün öleceğiz bu sefer de inanmayacaklar. O zaman da 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Bizim camiada zaten öldükten sonra değerin artar. Ama ben ölmeden, ‘öldü’ diye gündeme gelmek ve ekranlara bir proje yapmadan gelmek anlamsız geliyor. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin" açıklamasını yaptı.

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Alparslan Özmol, başrollerini usta oyuncu Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile hafızalara kazındı.

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