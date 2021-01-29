BURSA (DHA)
• 29 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz, 'yok canım ölmedi' diyecekler
'Çaycı Hüseyin' olarak bilinen ve sosyal medyada sıkça 'öldü' paylaşımları yapılan oyuncu Alparslan Özmol, "Koronavirüsten öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Bir gün öleceğiz, bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin" açıklamasını yaptı.
BURSA (DHA)
• 29 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı karakter nedeniyle 'Çaycı Hüseyin' olarak bilinen ve "Adama hasta etmeyin" repliğiyle dikkat çeken Alparslan Özmol, sosyal medyada sürekli öldüğü yönündeki iddialar hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu.
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"BİR TIK UĞRUNA ŞEREFİNİ SATMAK..."
Çaycı Hüseyin, "Öldükten sonra bir kere mizah yaparsın ama süreç sürekli 'öldü' haberleriyle geçerse, insanların yakınlarına da zarar veriyor. 'Koronadan öldü' dediler, 'uçak kazasında öldü' dediler. Benim üzerimden öldü haberlerinin çıkması anlamsız geliyor" ifadelerini kullandı.
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İnternette fenomen olmak isteyenler ve internet sitelerinin takipçi sayısını artırmak isteyen kişilerin 'öldü' haberlerine yer verdiğini dile getiren Özmol, "Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, 'Şok şok şok, Çaycı Hüseyin'e bir şey oldu' yazıyorlar. Tıkladığında içeriğinde oyun sitesi çıkıyor. Bir tık uğruna şerefini satmak gibi bir şey oluyor" dedi.
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