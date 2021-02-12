• 12 Şubat 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:
Demet Şener ölümden döndü
İş insanı Cenk Küpeli’den boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen eski manken Demet Şener, ölümden döndü. Su bardağının içindeki kürdanı fark etmeyen Şener, hastanelik oldu.
• 12 Şubat 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:
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Demet Şener, sevenlerini korkuttu. Su içtiği bardağın içindeki kürdanı fark etmeyen Demet Şener, hastaneye kaldırıldı. Midesine saplanan kürdan yüzünden operasyon geçiren manken, iki gün hastanede yattı.
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Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un, "Ölümden döndü" başlıklı yazısı şöyle:
"Geçen ay, "hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrıldık" dediği 19 aylık eşi Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener, ölümden döndü. İki gündür hastanede olduğunu öğrendiğim Demet Şener'i aradım.
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