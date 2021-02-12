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• 12 Şubat 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:

Demet Şener ölümden döndü

İş insanı Cenk Küpeli’den boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen eski manken Demet Şener, ölümden döndü. Su bardağının içindeki kürdanı fark etmeyen Şener, hastanelik oldu.

• 12 Şubat 2021 - 09:21 • Son Güncelleme:
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Demet Şener, sevenlerini korkuttu. Su içtiği bardağın içindeki kürdanı fark etmeyen Demet Şener, hastaneye kaldırıldı. Midesine saplanan kürdan yüzünden operasyon geçiren manken, iki gün hastanede yattı.

2Sabah Gazetesinden Bülent Cankurtun, Ölümden döndü başlıklı yazısı şöyle:

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un, "Ölümden döndü" başlıklı yazısı şöyle:

"Geçen ay, "hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrıldık" dediği 19 aylık eşi Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener, ölümden döndü. İki gündür hastanede olduğunu öğrendiğim Demet Şener'i aradım.

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Karnında büyük bir ağrıyla acile kaldırıldığını söyleyen Demet Hanım, şimdi iyi olduğunu belirtip başına gelenleri anlattı. "Evdeki yardımcım, su içtiğim bardağı yıkamak üzere mutfağa götürürken ortada gördüğü bir kürdanı içine atmış.

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Ben de sabah çocuklarla aceleyle çıkarken o bardağa su doldurup içtim. Hemen hastaneye koştum. Mideme saplanan kürdanı operasyonla çıkardılar. Çok şükür ki erken müdahale edildi" diyen Demet Hanım, şimdi iyi olduğunu söyledi.

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Bugün taburcu olacağını söyleyen Demet Hanım'dan geçen ay boşandığı eşi Cenk Küpeli'nin de ziyaretine geldiğini öğrendim. Görünmez kaza dedikleri bu olsa gerek; büyük geçmiş olsun."

6ARTIK O ARABAYI KULLANMIYORUM

"ARTIK O ARABAYI KULLANMIYORUM"

Önceki gün kızıyla birlikte Bebek'te görüntülenen Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli’nin aracını boşandıktan sonra da kullanmaya devam ediyordu.

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Demet Şener, konuyla ilgili “Artık o arabayı kullanmıyorum. Şirket aracım var, onu kullanıyorum” dedi. 43 yaşındaki eski mankenin, kiralık bir araç tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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