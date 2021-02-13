• 13 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:
Elsa Hosk anne oldu: Hayatımın en mutlu günü
Dünyaca ünlü model Elsa Hosk, kızını kucağına aldı. 32 yaşındaki Hosk, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
• 13 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:
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"DOĞUM YAPMADAN BİRKAÇ HAFTA ÖNCE"
İsveçli model Elsa Hosk, geçtiğimiz ay bu pozunu "Doğum yapmadan birkaç hafta önce" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 32 yaşındaki Elsa Hosk'un paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.
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