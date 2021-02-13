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• 13 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:

Elsa Hosk anne oldu: Hayatımın en mutlu günü

Dünyaca ünlü model Elsa Hosk, kızını kucağına aldı. 32 yaşındaki Hosk, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

• 13 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:
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Victoria's Secret'ın İsveçli modeli Elsa Hosk, ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı. 2015 yılından bu yana iş insanı Tom Daly ile birlikte olan model, güzel haberi Instagram hesabından duyurdu.

2HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ"

Sevgilisi ve kızı Tuuli ile yer aldığı bir fotoğrafını paylaşan ünlü model, "Hayatımın en mutlu günü. Seni sonsuza kadar seveceğiz bebeğim" dedi.

3DOĞUM YAPMADAN BİRKAÇ HAFTA ÖNCE

"DOĞUM YAPMADAN BİRKAÇ HAFTA ÖNCE"

İsveçli model Elsa Hosk, geçtiğimiz ay bu pozunu "Doğum yapmadan birkaç hafta önce" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 32 yaşındaki Elsa Hosk'un paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

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Geçtiğimiz aylarda hayranlarının sorularını yanıtlayan Hosk, "Gebeliğin en güzel yanı, kızımın tekmeleri; en kötü yanıysa, vücut ısısının sürekli yüksek olması" ifadelerini kullanmıştı.

5HAMBURGER VE MAKARNA YEMİŞ

HAMBURGER VE MAKARNA YEMİŞ

Elsa Hosk, hamileliğinin başlarında hamburger ve makarna yediğini, şimdilerde ise Tayland ve Hint mutfağına merak sardığını söylemişti.

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Ünlü model, "Fiziğinizin değişecek olması sizi endişelendirmiyor mu?" sorusuna ise, "Hayır, hayat böyle şeyleri düşünmek için çok kısa. Doğumdan sonra mesleğime devam edeceğim" şeklinde yanıt vermişti.

7KENDİMİ TEMİZLEDİM

"KENDİMİ TEMİZLEDİM"

Hayatının bir döneminde alkolik olduğunu açıklayan 32 yaşındaki Hosk, daha önce kendisiyle ilgili itiraflarda bulunmuştu.

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Zamanla kendini temizlediğini söyleyen Elsa Hosk, "10 yıl önce kendimi kaybettiğim bir dönemde New York'a taşınmaya karar verdim. Herhangi bir iş rezervasyonu değildi. New York ezici oldu ve daha da kayboldum. Tüm problemlerin bende başladığını anlamak zaman aldı. Anladığımda temizlendim, ayıldım ve alkolik olduğumu, dışarıda ayık yaşayan bütün bir dünya olduğunu öğrendim. Harika insanlarla ve arkadaşlarla tanıştım. Yavaş yavaş kendimi tekrar buldum. Bundan sonra olacakları hiç hayal edemezdim. Eğer herhangi bir nedenle mücadele ediyor ve kayboluyorsanız, sorun değil" diye konuşmuştu.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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