Elsa Hosk anne oldu: Hayatımın en mutlu günü

Zamanla kendini temizlediğini söyleyen Elsa Hosk, "10 yıl önce kendimi kaybettiğim bir dönemde New York'a taşınmaya karar verdim. Herhangi bir iş rezervasyonu değildi. New York ezici oldu ve daha da kayboldum. Tüm problemlerin bende başladığını anlamak zaman aldı. Anladığımda temizlendim, ayıldım ve alkolik olduğumu, dışarıda ayık yaşayan bütün bir dünya olduğunu öğrendim. Harika insanlarla ve arkadaşlarla tanıştım. Yavaş yavaş kendimi tekrar buldum. Bundan sonra olacakları hiç hayal edemezdim. Eğer herhangi bir nedenle mücadele ediyor ve kayboluyorsanız, sorun değil" diye konuşmuştu.