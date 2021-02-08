• 08 Şubat 2021 - 13:35 • Son Güncelleme:
Hadise'nin 10 bin TL’lik kombini!
Lüks kombinleriyle sık sık gündeme gelen Hadise, bir giydiğini ikinci kez giymiyor. Ünlü şarkıcının sosyal medyada paylaştığı son kombinine servet ödediği ortaya çıktı.
• 08 Şubat 2021 - 13:35 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının gönderisine binlerce beğeni geldi.
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"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"
Şarkıcı Hadise, yaklaşık sekiz ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu; "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim.Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın."
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