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• 08 Şubat 2021 - 13:35 • Son Güncelleme:

Hadise'nin 10 bin TL’lik kombini!

Lüks kombinleriyle sık sık gündeme gelen Hadise, bir giydiğini ikinci kez giymiyor. Ünlü şarkıcının sosyal medyada paylaştığı son kombinine servet ödediği ortaya çıktı.

• 08 Şubat 2021 - 13:35 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının gönderisine binlerce beğeni geldi.

210 BİN 774 TL

10 BİN 774 TL!

Hadise, bir giydiğini ikinci kez giymeyen, şık olmak için servet harcayan ünlülerden. Popçunun üzerindeki kaban 599 TL. Elbisesi 183 Euro (1555 TL), çantası; 3990 TL. En pahalısı ayakkabıları ise 545 Euro (4630 TL). Bu şıklığın toplam bedeli; 10 bin 774 TL.

3YILBAŞI ŞIKLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

YILBAŞI ŞIKLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümündeki kıyafet seçimiyle de çok konuşulan Hadise'nin şıklığı dudak uçuklatmıştı. Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etmişti.

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Hadise yeni yıl kostümü ve takıları için ise servet harcamıştı. Ünlü şarkıcının giydiği bu siyah dantelli elbise 43 bin TL civarındayken; bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL idi.

5BEYONCENİN TAKIMINI GİYMİŞTİ

BEYONCE'NİN TAKIMINI GİYMİŞTİ

Öte yandan Hadise, birkaç ay önce de ABD'li şarkıcı Beyonce’nin tasarladığı koleksiyona ait uçuk yeşil bir takımı giyip, poz vermişti. Şarkıcının giydiği ceketin değeri ise 1.549 TL idi.

6SATIN ALIYOR

SATIN ALIYOR

Stili ve kombinlerine yaptığı harcamalarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, giydiği kıyafetleri sponsor karşılığı değil; ücretini ödeyerek alıyor.

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Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlattıktan sonra kendisini işe veren şarkıcı Hadise, ilk olarak yüzü olduğu kolajen markası için kamera karşısına geçmişti.

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Hadise, daha sonra Tik Tok’ta yılbaşı akşamı yayınlanacak konseri için sahneye çıktı. Şarkıcının, üç saatlik akustik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı konuşuluyor.

9BARIŞTILAR

BARIŞTILAR

2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, tekrar barıştı.

10ÖPMEYE DOYAMADI

ÖPMEYE DOYAMADI

Aralarındaki buzları eriten ikiliden Yıldırım, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 34 yaşındaki Yıldırım, Hadise'yi öperken verdiği bu pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisini yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

11İLİŞKİYİ NOKTALADIM

"İLİŞKİYİ NOKTALADIM"

Şarkıcı Hadise, yaklaşık sekiz ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu; "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim.Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın."

12ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ

"ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ"

Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı.

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Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.

14EVLİLİK AÇIKLAMASI

'EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Ünlü şarkıcı, evlilik haberiyle ilgili, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı. Hadise, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.

15AŞKI BENEK BELGELEMİŞTİ

AŞKI 'BENEK' BELGELEMİŞTİ

Sürpriz aşk, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıkmıştı. Yıldırım’ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgelemişti.

16MAKYAJSIZ POZ

MAKYAJSIZ POZ

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans verdiğini duyuran Hadise, makyajsız pozunu Instagram hesabından yayınladı. Yeni bir akım başlatan ünlü şarkıcı, "Makyajsız pazartesi" etiketi ile yaptığı paylaşımla doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

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Daha önce de Instagram hesabından birçok kez makyajsız pozlarını yayınlayan Hadise'nin, son paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

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