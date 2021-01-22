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• 22 Ocak 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:

Hamilelik Emily Ratajkowski'yi durduramadı

İki yıl önce evlendiği eşi Sebastian Bear-McClard ile birlikte ilk bebeğini bekleyen model Emily Ratajkowski, hareketli hayatından ödün vermedi. 29 yaşındaki Ratajkowski, hamileliğinin giderek ilerlemesine rağmen, ne çekimlerden geri kaldı ne de tatilinden.

• 22 Ocak 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
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İlk bebeğine hamile olan ünlü Emily Ratajkowski, yine de hareketli hayatını değiştirmedi. Ratajkowski, önceki gün New York'ta çıktığı tekne turunda çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

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Ünlü yıldızın bantlı mayosu takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Bu, Emily Ratajkowski için sadece bir paylaşım değildi. Model ve oyuncu, bu pozuyla tasarımını kendisinin yaptığı koleksiyonun en iddialı parçalarından birini de tanıttı böylece.

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Oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear McClard ile evlenen Ratajkowski, hamileliğini de Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makale ile duyurmuştu. Emily Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtti.

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Emily Ratajkowski hamilelik haberini arkadaşlarına verdiklerinde, herkesin kendilerini tebrik ettiğini belirti. Bebeğinin cinsiyetine ilişkin olarak da tartışma yaratacak görüşler de belirtti.

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Çocuğunu cinsiyetlerin ön plana çıkmadığı bir çevrede büyütmek istediğini belirten Ratajkowski, herkesin bebeğin cinsiyetini de merak ettiğini ve bu konuda hangisini istediklerini sorduklarını da anlattı.

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Ratajkowski "Çocuğumuzun cinsiyetini o 18 yaşına gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanıt verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla güldüğünü da belirtti. Ratajkowski bebeğin cinsiyetinden çok onun ileride nasıl bir insan olacağını merak ettiklerini de ekledi.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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