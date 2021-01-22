• 22 Ocak 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
Hamilelik Emily Ratajkowski'yi durduramadı
İki yıl önce evlendiği eşi Sebastian Bear-McClard ile birlikte ilk bebeğini bekleyen model Emily Ratajkowski, hareketli hayatından ödün vermedi. 29 yaşındaki Ratajkowski, hamileliğinin giderek ilerlemesine rağmen, ne çekimlerden geri kaldı ne de tatilinden.
• 22 Ocak 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
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İlk bebeğine hamile olan ünlü Emily Ratajkowski, yine de hareketli hayatını değiştirmedi. Ratajkowski, önceki gün New York'ta çıktığı tekne turunda çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
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