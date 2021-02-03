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• 03 Şubat 2021 - 12:35 • Son Güncelleme:

İbrahim ve Mihre Çelikkol çiftini yıkan ölüm haberi!

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çifti, evlatları gibi sevdikleri köpeklerini kaybetti. Mihre Çelikkol, "Seni çok özleyeceğim. Huzurla uyu oğlum. J." yazarak duygularını ifade etti.

• 03 Şubat 2021 - 12:35 • Son Güncelleme:
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'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol, en yakın dostlarını kaybetti. Mihre Çelikkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile köpekleri Jozi’nin vefat ettiğini açıkladı.

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Acılı haberi takipçileriyle paylaşan Çelikkol, Jozi’nin fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Mihre Çelikkol, "Seni çok özleyeceğim. Huzurla uyu oğlum. J." dedi. İbrahim Çelikkol'un da oldukça üzgün olduğu öğrenildi.

32017 YILINDA EVLENDİLER

2017 YILINDA EVLENDİLER

Oyuncu İbrahim Çelikkol (38), 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

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Öte yandan geçtiğimiz aylarda İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol'un evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Çelikkol ise Instagram hesabından eşinin çektiği fotoğrafı "Kıymetlim'in gözünden" notu ile paylaşarak, çıkan dedikoduları yalanlamıştı.

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İkili, ayrılık haberlerinden sonra sık sık mutluluk pozları verdi. Dört yıllı evli çift, şu sıralar yeni evlerine taşınmak için hazırlık yapıyor.

6KIZIMIZ OLSUN İSTİYORUZ

"KIZIMIZ OLSUN İSTİYORUZ"

Mihre Çelikkol (32), "Çocuk defterini kapattınız mı?" sorusuna, "Hayır, aksine ikinciyi düşünüyoruz. Bir de kızımız olsun istiyoruz. Hatta adı bile şimdiden belli" yanıtını verdi.

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Mihre Çelikkol'un bu açıklamasının ardından çiftin yakın zamanda ikini kez anne-baba olmak istedikleri ortaya çıktı.

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