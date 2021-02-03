• 03 Şubat 2021 - 12:35 • Son Güncelleme:
İbrahim ve Mihre Çelikkol çiftini yıkan ölüm haberi!
İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çifti, evlatları gibi sevdikleri köpeklerini kaybetti. Mihre Çelikkol, "Seni çok özleyeceğim. Huzurla uyu oğlum. J." yazarak duygularını ifade etti.
• 03 Şubat 2021 - 12:35 • Son Güncelleme:
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'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol, en yakın dostlarını kaybetti. Mihre Çelikkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile köpekleri Jozi’nin vefat ettiğini açıkladı.
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