İbrahim ve Mihre Çelikkol çiftini yıkan ölüm haberi!

"KIZIMIZ OLSUN İSTİYORUZ" Mihre Çelikkol (32), "Çocuk defterini kapattınız mı?" sorusuna, "Hayır, aksine ikinciyi düşünüyoruz. Bir de kızımız olsun istiyoruz. Hatta adı bile şimdiden belli" yanıtını verdi.