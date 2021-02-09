Kaan Taşaner'in genç aşkı Cem Özer'in akrabası çıktı

Eşi Pınar Dura ile sosyal medya hesabından video paylaşan Cem Özer, taciz iddialarını kabul etmedi. Ünlü oyuncu, “Bu bir taciz değil, karşılıklı olan bir şey. 10 yıl öncesinden tanıdığım biri. Eşimle ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir” demişti.