• 09 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:
Kaan Taşaner'in genç aşkı Cem Özer'in akrabası çıktı
Kendisinden 16 yaş büyük oyuncu Kaan Taşaner'le yaşadığı aşkla son günlerde sık sık magazin gündemine gelen 25 yaşındaki Seray Dura ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.
• 09 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:
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Kaan Taşaner, dört yıl aşk yaşadığı Selin Şekerci'den 2018'de ayrılmış, sonrasında adını dedikodulardan uzak tutmuştu. 41 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce Seray Dura (25) ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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