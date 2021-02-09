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• 09 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:

Kaan Taşaner'in genç aşkı Cem Özer'in akrabası çıktı

Kendisinden 16 yaş büyük oyuncu Kaan Taşaner'le yaşadığı aşkla son günlerde sık sık magazin gündemine gelen 25 yaşındaki Seray Dura ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

• 09 Şubat 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:
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Kaan Taşaner, dört yıl aşk yaşadığı Selin Şekerci'den 2018'de ayrılmış, sonrasında adını dedikodulardan uzak tutmuştu. 41 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce Seray Dura (25) ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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İkili, geçtiğimiz günlerde Bebek’te el ele görüntülenmişti. Oyuncu, “Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar” diyerek, aralarındaki 16 yaş farkın eleştirilmesini önemsemediğini belirtmişti.

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Kaan Taşaner, yeni sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenince ise "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" açıklamasını yapmıştı.

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Dün Seray Dura'nın doğum günüydü. Dura, yaş gününü sevgilisi Kaan Taşaner ile baş başa, sarmaş dolaş kutladı.

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Sosyal medyada Taşaner ile fotoğrafını paylaşmayı da ihmal etmeyen Seray Dura'nın, şovmen Cem Özer'in eşi Pınar Dura'nın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

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Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz sene meslektaşı Selin Şekerci ile dört yıllık ilişkisini sonlandırmıştı. İkilinin sürpriz şekilde ayrılığı, hayranlarını çok üzmüştü.

7İFŞA KRİZİ

İFŞA KRİZİ!

Oyuncu Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü görüşmeler ve mesajların ifşa olması üzerine çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

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Eşi Pınar Dura ile sosyal medya hesabından video paylaşan Cem Özer, taciz iddialarını kabul etmedi. Ünlü oyuncu, “Bu bir taciz değil, karşılıklı olan bir şey. 10 yıl öncesinden tanıdığım biri. Eşimle ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir” demişti.

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