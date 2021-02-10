Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Kapıcılar Kralı'nın yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali
• 10 Şubat 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:

Kapıcılar Kralı'nın yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın başrol oynadığı, 1976 yapımı 'Kapıcılar Kralı' filminde, 'Mahir'in ortağı rolünde seyirciyle buluşan Sevda Ferdağ'ın son halini, şarkıcı Emel Müftüoğlu paylaştı.

• 10 Şubat 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

70'li yılların beğenilen yüzleri arasında yer alan Sevda Ferdağ, efsane sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Kapıcılar Kralı' filminde rol almıştı.

2

Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 77 yaşında olan usta oyuncu, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.

3

Şarkıcı Emel Müftüoğlu ile bir araya gelen Sevda Ferdağ, son görüntüsüyle dikkat çekti. Müftüoğlu, usta sanatçıyla fotoğrafını, "Bir efsaneyle fotoğraf çektirdim müthiş bir zeka ve öyle tatlı ki" notuyla paylaştı.

4İLK FİLMİ 1958DE

İLK FİLMİ 1958'DE

1958 yılında oynadığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın gösterime girdiği sıralar; adı, evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışınca Sevda Ferdağ, annesi tarafından Almanya'ya ablasının yanına gönderildi. 1963 yılında ablasının ısrarlarıyla tekrar sinemada oynamak üzere İstanbul'a döndü.

5

Ferdağ, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı. 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi.

6

Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

7

Son olarak 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte 'Bul Beni' adlı sinema filminde oynayan Ferdağ, yakın bir zamanda yeni bir projede olacağının ipuçlarını vermişti ancak usta oyuncudan ses çıkmadı.

8

'Seninle Son Defa' adlı filminde rol arkadaşı Tarık Akan'ın ölümüyle ilgili ilginç bir anısını anlatan Ferdağ, Akan'ın rüyasına girdiğini ve "Korkma kız cennetteyim" dediğini söylemişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu kurallara dikkat!

'Long COVID-19' sonrası sinir sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor

Erkek çocukları daha fazla etkileyen hastalık: Krup sendromu

Fatih Terim’den derbi ile ilgili suç duyurusu! İşte o dilekçe...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet