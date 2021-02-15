Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Kendall Jenner ilk kez sevgilisini paylaştı
• 15 Şubat 2021 - 17:42 • Son Güncelleme:

Kendall Jenner ilk kez sevgilisini paylaştı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kendall Jenner, bu kez hayranlarını şaşırttı. Ünlü model, bir süredir birlikte olduğu ileri sürülen NBA yıldızı Kevin Booker ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

• 15 Şubat 2021 - 17:42 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

25 yaşındaki model Kendall Jenner, bir süredir birlikte olduğu ileri sürülen ama kendisinin bu konuda hiçbir açıklama yapmadığı NBA yıldızı Kevin Booker ile aşkını itiraf etti.

2

Bugüne kadar hiçbir sevgilisiyle samimi şekilde poz vermeyen, özel hayatı konusunda ser verip sır vermeyen Kendall Jenner'ın bu son paylaşımı herkesi şaşırttı.

3MALIBUDA GÖRÜNTÜLENDİLER

MALIBU'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Podyum dünyasının aranan modellerinden biri olan Kendall Jenner, bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Devin Booker ile birlikte önceki gün Malibu'da objektiflere yansımıştı.

4

Sahilde gözlerden uzakta olmak isteyen çift, birlikte merdivenlerin arkasında vakit geçirmişti. İkilinin romantik anları objektiflere yansımıştı.

5

25 yaşındaki model Kendall Jenner, bir takipçisinin Twitter'da yazdığı "Eğer 99 tane problemim olsaydı ve Kendall Jenner gibi görünseydim, onların hepsini çözerdim" mesajını görünce harekete geçti.

6BENİM DE KÖTÜ GÜNLERİM OLUYOR

"BENİM DE KÖTÜ GÜNLERİM OLUYOR"

Kendall Jenner bu paylaşıma duyarsız kalmadı ve yanıt verdi. Ünlü model, "Son derece şanslı bir kızım. Bütün sahip olduklarım için minnettarım. Ama bilmenizi isterim ki benim de kötü günlerim oluyor" yazdı.

7BEN ÜSTÜN İNSAN DEĞİLİM

"BEN ÜSTÜN İNSAN DEĞİLİM"

Jenner, 2019 tarihli bu söyleşide, "Ben üstün insan değilim. İnsanların internet üzerinden söylediği bazı şeylerin çok yaralayıcı olduğunu hissediyorum. Bu arada hayatınızı yaşamaya ve bunları umursamamalısınız" demişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Kıştan bahara: Zamansız ve sıcak hırka kombinleri

Son dakika - Gençlerbirliği - Beşiktaş maçına Rachid Ghezzal damgası! Tarihe geçti...

Her sabah kahve içenler dikkat! Vücudunuz bu hale gelebilir

Son Dakika Haberleri | Kimse bunu beklemiyordu! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferi derken Fenerbahçe...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet