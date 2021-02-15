• 15 Şubat 2021 - 17:42 • Son Güncelleme:
Kendall Jenner ilk kez sevgilisini paylaştı
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kendall Jenner, bu kez hayranlarını şaşırttı. Ünlü model, bir süredir birlikte olduğu ileri sürülen NBA yıldızı Kevin Booker ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
• 15 Şubat 2021 - 17:42 • Son Güncelleme:
1
25 yaşındaki model Kendall Jenner, bir süredir birlikte olduğu ileri sürülen ama kendisinin bu konuda hiçbir açıklama yapmadığı NBA yıldızı Kevin Booker ile aşkını itiraf etti.
3
5
7