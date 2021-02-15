Kendall Jenner ilk kez sevgilisini paylaştı

"BENİM DE KÖTÜ GÜNLERİM OLUYOR" Kendall Jenner bu paylaşıma duyarsız kalmadı ve yanıt verdi. Ünlü model, "Son derece şanslı bir kızım. Bütün sahip olduklarım için minnettarım. Ama bilmenizi isterim ki benim de kötü günlerim oluyor" yazdı.