MasterChef Barbaros Yoloğlu'dan açıklama: Kız arkadaşım benim gökkuşağım

Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşım yapan MasterChef Barbaros, şu ifadeleri kullandı: "Bütün sevgiyi anlatmak için kullandığım cümlelerim tek bir gruba bağlanmış olması kalıplarla yaşadığımızın en büyük göstergesi bence. Tıpkı sevgiyi bir güne, bir renge sığdırmak gibi. Öncelikle içinde iyilik olan, sevgi barındıran tüm inanç, görüş ve duruşlara saygıyla bakıyor, destekliyorum..."