• 16 Şubat 2021 - 10:45 • Son Güncelleme:
MasterChef Barbaros Yoloğlu'dan açıklama: Kız arkadaşım benim gökkuşağım
İkinci olduğu 'MasterChef Türkiye 2020' yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Barbaros Yoloğlu, Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Yanlış anlaşıldığını belirten Barbaros Yoloğlu, kız arkadaşı olduğunu açıkladı.
• 16 Şubat 2021 - 10:45 • Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasına damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı'ya kaybeden Barbaros Yoloğlu, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.
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Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşım yapan MasterChef Barbaros, şu ifadeleri kullandı:
"Bütün sevgiyi anlatmak için kullandığım cümlelerim tek bir gruba bağlanmış olması kalıplarla yaşadığımızın en büyük göstergesi bence. Tıpkı sevgiyi bir güne, bir renge sığdırmak gibi. Öncelikle içinde iyilik olan, sevgi barındıran tüm inanç, görüş ve duruşlara saygıyla bakıyor, destekliyorum..."
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