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• 16 Şubat 2021 - 10:45 • Son Güncelleme:

MasterChef Barbaros Yoloğlu'dan açıklama: Kız arkadaşım benim gökkuşağım

İkinci olduğu 'MasterChef Türkiye 2020' yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Barbaros Yoloğlu, Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Yanlış anlaşıldığını belirten Barbaros Yoloğlu, kız arkadaşı olduğunu açıkladı.

• 16 Şubat 2021 - 10:45 • Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasına damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı'ya kaybeden Barbaros Yoloğlu, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

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Herkes bu paylaşım ile cinsel yönelimini açıkladığını düşünürken Barbaros Yoloğlu'dan yeni bir açıklama geldi. 26 yaşındaki başarılı şef, yanlış anlaşıldığını vurguladı.

3Instagramın hikaye bölümünden paylaşım yapan MasterChef Barbaros, şu ifadeleri kullandı:

Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşım yapan MasterChef Barbaros, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün sevgiyi anlatmak için kullandığım cümlelerim tek bir gruba bağlanmış olması kalıplarla yaşadığımızın en büyük göstergesi bence. Tıpkı sevgiyi bir güne, bir renge sığdırmak gibi. Öncelikle içinde iyilik olan, sevgi barındıran tüm inanç, görüş ve duruşlara saygıyla bakıyor, destekliyorum..."

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"Siz evrende tek bir renk mi görüyorsunuz, hayatınız hep tozpembe mi mesela. Yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı yüzünüze bir tebessüm iliştirmiyor mu? Hayatın da sevginin de yemeğin de acısı tatlısı tuzlusu var tıpkı renkler gibi..."

5KIZ ARKADAŞIM BENİM GÖKKUŞAĞIM

"KIZ ARKADAŞIM BENİM GÖKKUŞAĞIM"

"Tartışmalara bir son vererek söylemek isterim ki kız arkadaşım benim gökkuşağım. Hayatımı renklendiren yüzüme gülümseme konduran en yağmurlu günler sonrasında ışığıyla renk saçan. Sizin hayatınızın gökkuşağı ne ise kıymetini bilin ve bence tüm renkleri sevin..."

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"En yakın zamanda rengarenk bir yemek yapacağım size, hayatın farklılıkların birlikte ne kadar uyum içinde olduğunu gösteren. Ne kadar güzel olduğunu konuşuruz çünkü yemeğe bile lezzetini veren sevgidir."

7SOMER ŞEFTEN YORUM

SOMER ŞEFTEN YORUM

Barbaros Yoloğlu'nun yaklaşık 100 bin beğeni alan 14 Şubat paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum gelmişti. Bu isimlerden biri de şef Somer Sivrioğlu olmuştu.

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'MasterChef Türkiye' yarışmasının sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu, iddialı yarışmacının bu paylaşımına, "Aşk aşktır" şeklinde yorum yazmıştı.

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