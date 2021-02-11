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• 11 Şubat 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:

Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı kızı Lily Koi'nin babasını, 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Meryem Uzerli, sevgilisinin deşifre olmasıyla hesabını hemen kapattı.

• 11 Şubat 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:
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Başarılı oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz ay kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşadı.

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Meryem Uzerli, ikinci bebeğinin babasının kim olduğu sır gibi saklarken herkes kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

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Can Ateş ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lara'nın 7'inci yaşını kutlayan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Uzerli'nin paylaşımında kızı Lily Koi'nin babasının da Lara'nın doğum gününe katıldığı görüldü.

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Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi'nin babasının fotoğrafı ortaya çıktı. Uzerli'nin sevgilisinin fit ve sakallı görüntüsü dikkat çekti.

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Meryem Uzerli, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen bu karenin altına hiçbir not yazmamış. "Yoksa sevgiliniz mi?" şeklindeki sorulara, gülücük emojisiyle cevap vermiş.

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Meryem Uzerli, geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez anne olmuştu. Bebeğini kucağına alan oyuncu, kızları Lara ve Lily Koi'nin birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşmıştı.

7ÇOK MUTLUYUZ, AİLE KURUYORUZ

"ÇOK MUTLUYUZ, AİLE KURUYORUZ"

Meryem Uzerli, kızı Lara kardeş istediği için çocuk sahibi olduğunu söylemişti. Oyuncu, daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.

8TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANMIŞTI

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANMIŞTI

Öte yandan Meryem Uzerli, büyük bir çıkış yakaladığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da kızı Lara'ya hamile olduğunu açıklamıştı.

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