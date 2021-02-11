• 11 Şubat 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:
Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı kızı Lily Koi'nin babasını, 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Meryem Uzerli, sevgilisinin deşifre olmasıyla hesabını hemen kapattı.
• 11 Şubat 2021 - 12:36 • Son Güncelleme:
1
Başarılı oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz ay kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşadı.
3
Can Ateş ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lara'nın 7'inci yaşını kutlayan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Uzerli'nin paylaşımında kızı Lily Koi'nin babasının da Lara'nın doğum gününe katıldığı görüldü.
5
6
Meryem Uzerli, geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez anne olmuştu. Bebeğini kucağına alan oyuncu, kızları Lara ve Lily Koi'nin birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşmıştı.
7
"ÇOK MUTLUYUZ, AİLE KURUYORUZ"
Meryem Uzerli, kızı Lara kardeş istediği için çocuk sahibi olduğunu söylemişti. Oyuncu, daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.
8