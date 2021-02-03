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UMUT ÜNVER
• 03 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Neslihan Atagül: İki adım atınca yoruluyorum!

Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi sonrası rol aldığı 'Seferin Kızı' dizisinden ayrılan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla birlikte önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekti.

UMUT ÜNVER
• 03 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Görüntülendiklerini fark eden Neslihan Atagül Doğulu, "Siz nereden çıktınız, pusuya mı yattınız?" diyerek muhabirlere takıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası günler sonra evinden çıktığını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Daha iyiyim gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" açıklamasını yaptı.

2BEŞ KİLO VERDİM

"BEŞ KİLO VERDİM"

Bir hayli kilo verdiği görülen Atagül, "Beş kilo falan verdim" dedi. Doktor tavsiyesiyle diziden ayrıldığı iddialarına oyuncu, "Evet. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" yanıtını verdi.

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"Sizden sonra Tuba Büyüküstün dahil oldu diziye, neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Atagül, "Hayırlısı olsun arkadaşlar, bir şey söylemeyeceğim. Sağ olun ilginiz için teşekkürler" dedikten sonra eşi Kadir Doğulu'nun yardımıyla aracına binip uzaklaştı.

4İYİ OLMAYA GAYRET EDİYORUM

"İYİ OLMAYA GAYRET EDİYORUM"

Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından çektiği bir videoyu paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.

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Atagül, "Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

6GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

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Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.

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HABER: UMUT ÜNVER / MİLLİYET

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