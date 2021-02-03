UMUT ÜNVER
• 03 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Neslihan Atagül: İki adım atınca yoruluyorum!
Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi sonrası rol aldığı 'Seferin Kızı' dizisinden ayrılan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla birlikte önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekti.
UMUT ÜNVER
• 03 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Görüntülendiklerini fark eden Neslihan Atagül Doğulu, "Siz nereden çıktınız, pusuya mı yattınız?" diyerek muhabirlere takıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası günler sonra evinden çıktığını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Daha iyiyim gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" açıklamasını yaptı.
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Atagül, "Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.
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