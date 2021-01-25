UMUT ÜNVER
• 25 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Nurgül Yeşilçay'ın nikah tarihini astroloji belirleyecek
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la pandemi nedeniyle ertelediği nikah tarihi hakkında konuştu. Yeşilçay'ın izleyeceği yöntem ise şaşırttı.
UMUT ÜNVER
• 25 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la pandemi nedeniyle ertelediği nikah tarihi hakkında açıklama yaptı.
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Yeşilçay, “Hayatımı N.Ö. ve N.S. diye ayırmamız lazım öncelikle. Eniştenizden önce ve sonra. Necati’den önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşıyordum. 40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum. Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı" dedi.
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"EVLİLİĞE HAZIR HİSSEDİYORUM"
Necati Kocabay’ın yalnızlığını giderdiğini belirten Yeşilçay, “İlk defa Necati’den bir şeyler isteyebiliyorum. İnsanın her şeyi tek başına halletmeye çalışması çok ağır bir yük. Şimdi Necati’den bir şeyler isteyebilmek benim yalnızlığımı giderdi. Kendimi ilk defa evliliğe hazır hissediyorum” diye konuştu.
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