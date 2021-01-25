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UMUT ÜNVER
• 25 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay'ın nikah tarihini astroloji belirleyecek

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la pandemi nedeniyle ertelediği nikah tarihi hakkında konuştu. Yeşilçay'ın izleyeceği yöntem ise şaşırttı.

UMUT ÜNVER
• 25 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la pandemi nedeniyle ertelediği nikah tarihi hakkında açıklama yaptı.

2NET BİR TARİH YOK

"NET BİR TARİH YOK"

Oyuncu, “Pandemi biterse yazın düşünüyoruz. Kesin bir tarih yok. Ama geçenlerde astrolog Hande Kazanova ve Dinçer Güner’in programına konuk oldum, orada tarih verdiler. O zaman dilimine bakacağım” dedi.

3HAYATIMI NECATİDEN ÖNCE- NECATİDEN SONRA DİYE AYIRMAMIZ LAZIM

"HAYATIMI NECATİ'DEN ÖNCE- NECATİ'DEN SONRA DİYE AYIRMAMIZ LAZIM"

Öte yandan geçtiğimiz hafta Exxen'de yayınlanan “Astrolojik Şifreler” programına konuk olan Yeşilçay, hayatının dönüm noktasının yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tanışması olduğunu da itiraf etmişti.

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Yeşilçay, “Hayatımı N.Ö. ve N.S. diye ayırmamız lazım öncelikle. Eniştenizden önce ve sonra. Necati’den önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşıyordum. 40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum. Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı" dedi.

5EVLİLİĞE HAZIR HİSSEDİYORUM

"EVLİLİĞE HAZIR HİSSEDİYORUM"

Necati Kocabay’ın yalnızlığını giderdiğini belirten Yeşilçay, “İlk defa Necati’den bir şeyler isteyebiliyorum. İnsanın her şeyi tek başına halletmeye çalışması çok ağır bir yük. Şimdi Necati’den bir şeyler isteyebilmek benim yalnızlığımı giderdi. Kendimi ilk defa evliliğe hazır hissediyorum” diye konuştu.

6BİR OĞLU VAR

BİR OĞLU VAR

Öte yandan 2004 yılında kendisi gibi oyuncu Cem Özer ile nikah masasına oturan Nurgül Yeşilçay, 2010'da eşinden boşanmıştı. Güzel oyuncunun bu evliliğinden Osman Nejat adında bir oğlu var.

7EVDEN İŞE, İŞTEN EVE

"EVDEN İŞE, İŞTEN EVE"

Koronavirüsten dolayı set dışında evden çıkmadığını belirten Yeşilçay, “Pandemi bizi bitirdi. Sıkıldık işte, bir an önce normale döneriz inşallah” diye konuştu.

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Selim Bayraktar, Hazal Türesan ve Aytaç Uşun’la başrolünü paylaştığı Exxen'de yayınlanan ‘Vahşi Şeyler’ dizisinde yer alan oyuncu, “Çok çalışıyorum. Evden işe işten eve” dedi. Yeşilçay, ayrıca Fox TV'de yayınlanan 'Kefaret' adlı dizide de başrol oynuyor.

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UMUT ÜNVER/ MİLLİYET

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