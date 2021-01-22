Seren Serengil'den Hadise'yi kızdıracak sözler!

"KENDİMİ HER HALİMLE SEVİYORUM" Kadınların olmazsa olmazı makyaj konusuna çok takılmadığını anlatan Hadise, “Reklamda makyajsız bir Hadise görüyorsunuz. Hepimiz kadınlar olarak makyaj yapmayı seviyoruz. Ama sosyal medyada makyajsız olarak fotoğraf paylaştığım da oldu. Kendimi makyajsız da çok beğeniyorum. Makyajsız kamera karşısına geçmek gibi bir şey daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama ben yaptım. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Herkes, başkası gibi olmak istiyor ama herkes kendi gibi olmalı ve kendini sevmeli. Ben kendimi her halimle seviyorum. Bazen aldığım, bazen verdiğim kilolarımla, bazen makyajlı bazen de makyajsız halimle" şeklinde konuştu.