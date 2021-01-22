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• 22 Ocak 2021 - 11:05 • Son Güncelleme:

Seren Serengil'den Hadise'yi kızdıracak sözler!

Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı magazin programında Hadise hakkındaki yorumu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü popçunun, bu sözlere ne cevap vereceği merak konusu oldu.

• 22 Ocak 2021 - 11:05 • Son Güncelleme:
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Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, çekimleri makyajsız olarak gerçekleştirdiği haberleri ile gündeme geldi. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen lansmanda gazetecilerin karşısına çıkan 35 yaşındaki popçu, “Kadınları yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filminde makyajsız kamera karşısına geçildi, o da bendim. Bundan gurur duyuyorum” dedi.

2KENDİMİ HER HALİMLE SEVİYORUM

"KENDİMİ HER HALİMLE SEVİYORUM"

Kadınların olmazsa olmazı makyaj konusuna çok takılmadığını anlatan Hadise, “Reklamda makyajsız bir Hadise görüyorsunuz. Hepimiz kadınlar olarak makyaj yapmayı seviyoruz. Ama sosyal medyada makyajsız olarak fotoğraf paylaştığım da oldu. Kendimi makyajsız da çok beğeniyorum. Makyajsız kamera karşısına geçmek gibi bir şey daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama ben yaptım. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Herkes, başkası gibi olmak istiyor ama herkes kendi gibi olmalı ve kendini sevmeli. Ben kendimi her halimle seviyorum. Bazen aldığım, bazen verdiğim kilolarımla, bazen makyajlı bazen de makyajsız halimle" şeklinde konuştu.

3MAKYAJLI DA, MAKYAJSIZ DA ÇİRKİN

"MAKYAJLI DA, MAKYAJSIZ DA ÇİRKİN"

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında sunuculuk ve yorumculuk yapan Seren Serengil, Hadise'nin makyajsız olduğu iddia edilen fotoğrafı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Sivri dilli yorumcu, "Makyajlı da makyajsız da çirkin. Güzel değil yani, bu fotoğraf güzel değil. Allah aşkına güzel mi bu? Tabii ki makyajsız değil, ona rağmen güzel değil" ifadelerini kullandı.

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Serengil'in, canlı yayında Hadise ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü popçunun, bu açıklamaya nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Hadise, sık sık makyajsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

7O SES TÜRKİYE RAP İMAJI

'O SES TÜRKİYE RAP' İMAJI

'Exxen'de yayınlanacak 'O Ses Türkiye Rap' yarışmasının jürilerinden olan Hadise, paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yeni yarışma programı için imajında yenilik yaptı.

8RAP MÜZİK İLE NE ALAKAN VAR

"RAP MÜZİK İLE NE ALAKAN VAR?"

Eypio, Murda ve Mero ile birlikte jüri kotuğuna oturacak olan Hadise, "Rap müzik ile senin ne alakan var?" eleştirilerine Instagram'da paylaştığı bir video ve o videoda yer alan hiphop kültürüne en yakın olan şarkısı 'Biz Burdayız' ile cevap verdi.

9AŞK YENİDEN

AŞK YENİDEN

Öte yandan 2020'nin son günlerinde Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyuran Hadise, oyuncu sevgilisiyle barıştığını açıkladı.

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Hadise, "Bir ilişki başladığında ayrılıyorlar oluyor, sonra tekrar barıştılar oluyor. Onlar insanın canını yakıyor. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki... Ben de insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz" dedi.

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