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• 02 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinin lüks aracını sergiledi

Yaptığı paylaşımlara adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Subaşı sevgilisinin lüks aracıyla hava atınca sosyal medyada olay oldu.

• 02 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
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İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

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Geçtiğimiz haftalarda Miami'den ev aldığını duyuran Subaşı, paylaşımlarıyla Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutlamıştı.

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Subaşı şimdi de zengin sevgilisinin lüks aracıyla hava attı. Mclaren Senna önünde poz veren Subaşı olay oldu.

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Daha önce de sevgilisinin otomobillerini gösteren Şeyma Subaşı şimdi de lüks aracın önünde plaka detayına dikkat çekerek poz verdi.

5YENİ AŞKINI BÖYLE DUYURMUŞTU

YENİ AŞKINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Miami'de tatil yapan sosyal medya fenomeni, 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Bir çocuk annesi Subaşı, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı. İkilinin romantik karesine binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

73 MİLYON 700 BİN TL

3 MİLYON 700 BİN TL!

Son olarak 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın lüks marka saati de dikkatlerden kaçmamıştı. Subaşı'ya yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerindeki saati, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediye ettiği iddia edilmişti.

8LÜKS ARAÇLARINI SERGİLEDİ

LÜKS ARAÇLARINI SERGİLEDİ

Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını da sergilemişti. 30 yaşındaki Subaşı'nın bu gösterişi eleştiri almıştı.

9ADI CHLOE İLE ANILDI

ADI CHLOE İLE ANILDI

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.

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