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• 23 Şubat 2021 - 08:36 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı sevgilisinin adını dövme yaptırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, iki aydır birlikte olduğu yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin adını koluna dövme yaptırdı. Subaşı, yeni dövmesini takipçilerinin beğenisine sundu.

• 23 Şubat 2021 - 08:36 • Son Güncelleme:
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Uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşka dolu dizgin devam ediyor.

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Birkaç gün önce sevgilisine sarıldığı yeni fotoğrafları "Güvende hissediyorum. Çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım" mesajıyla paylaşan Subaşı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.

3AŞKINI KOLUNA KAZITTI

AŞKINI KOLUNA KAZITTI

30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlarla yeni dövmesini takipçilerine gösterdi.

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Şeyma Subaşı'nın iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin adını "Meedo" diye koluna dövme yaptırdığı ortaya çıktı.

5SEVGİLİSİNİN KUCAĞINDA POZ VERMİŞTİ

SEVGİLİSİNİN KUCAĞINDA POZ VERMİŞTİ

Mısırlı aşkıyla en özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, Sevgililer Günü'nde sevgilisinin kucağında olduğu bir fotoğrafı yayınlamıştı.

6BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM

"BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM"

Subaşı, bir diğer paylaşımına, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düşmüştü.

7SANSÜRLEMİŞTİ

SANSÜRLEMİŞTİ

Fenomen, sevgilisinin kucağında bir poz daha paylaşmıştı. Mısırlı iş insanının eli kalçasında olan Subaşı, kalça kısmını emojiyle sansürlemişti.

8İKİNCİ HER ŞEYİM

"İKİNCİ HER ŞEYİM"

Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutlayan Subaşı, gönderilerine, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" mesajını yazmıştı.

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