• 23 Şubat 2021 - 08:36 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı sevgilisinin adını dövme yaptırdı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, iki aydır birlikte olduğu yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin adını koluna dövme yaptırdı. Subaşı, yeni dövmesini takipçilerinin beğenisine sundu.
• 23 Şubat 2021 - 08:36 • Son Güncelleme:
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Uzun süredir Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşka dolu dizgin devam ediyor.
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AŞKINI KOLUNA KAZITTI
30 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlarla yeni dövmesini takipçilerine gösterdi.
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